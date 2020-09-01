8月PMI升至56％　中經院：為疫情爆發以來首度達擴張水準

▲中經院院長張傳章。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（1）日指出，8月經季節調整後的臺灣製造業採購經理人指數（PMI） 已連續第2個月擴張，且指數續揚1.9個百分點至56.0%，為今年以來最快擴張速度；「廠商對未來半年展望」指標也攀升4.2個百分點至53.5%，為疫情爆發以來首度攀升至擴張水準。

中經院指出，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。8月六大產業中，五大產業 PMI 呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業（57.9%）、電子暨光學產業（57.8%）、食品暨紡織產業（57.4%）、基礎原物料產業（54.9%）與化學暨生技醫療產業（54.5%）。六大產業中，僅電力暨機械設備產業PMI已連續16個月呈現緊縮，指數為49.2%。

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未來六個月展望指數中斷連續6個月的緊縮轉為擴張，指數續揚4.2 個百分點至 53.5%。

另外，8月未經季節調整的臺灣非製造業NMI指數續揚2.1個百分點至59.4%，再創2014年8月創編以來最快擴張速度。其中， 8月八大產業 NMI 全數呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業（73.6%）、資訊暨通訊傳播業（61.7%）、金融保險業（60.3%）、營造暨不動產業（58.5%）、零售業（58.2%）、批發業（56.6%）、教育暨專業科學業（54.7%）與運輸倉儲業（54.0%）。

未來六個月展望指數已連續第3個月呈現擴張，但擴張速度與前月相比維持不變，指數仍為52.1%。

