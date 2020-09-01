穿戴裝置正夯！蘋果靠「AirPods、Beats」市佔奪冠　華為、小米緊追

▲蘋果第2季出貨2370萬套AirPods和Beats產品。（圖／記者謝仁傑攝）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果穿戴式產品業績持續增長，主要歸功於耳機產品。根據IDC最新數據顯示，蘋果2020年第2季出貨2370萬套AirPods和Beats產品，為出貨量冠軍，華為、小米居亞季軍。

IDC估計，到了2020年第2季，蘋果將穿戴裝置與Apple Watch結合，共賣出2940萬套可穿戴產品，比2019年同期的2350萬套多，增長25%以上。整體而言，蘋果在可穿戴裝置市場上佔比34.2%，高於去年同期的31.1%。

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根據IDC的《美國消費者技術購買指數》調查數據，今年第2季整季度至7月，美國消費者花在耳機的支出，以4月為基準是增長7%；智慧手錶和健身追蹤器的支出則下降約1/3。蘋果承認，由於新冠肺炎大流行，Apple商店關閉對Apple Watch銷售造成不利影響。

本季手錶和腕帶佔總出貨量的39.2%，低於2019年第2季的46.8%，而上述裝置的總出貨量比去年降4.4%，總計3370萬套。由於蘋果、華為和小米有市占率跟優勢，所以其他廠商必須更努力說服消費者，在經濟衰退期間這些設備是必需品。

不過整體而言，全球可穿戴裝置的市場在第2季跟同年相比增長14.1%，出貨量為8620萬套。值得注意的是，與去年同期相比，Fitbit在2020年第2季出貨量下降29%，華為則大幅增長58%。