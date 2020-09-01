華碩攜手英特爾啟動夢想培育　失親兒發表藝術營成果

▲華碩攜手英特爾贊助夢想品格藝術營，全體學員發表藝術成果。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

由華碩文教基金會與英特爾合作啟動的「夢想培育計畫」，今年首次贊助失親兒福利基金會「2020夢想品格藝術營」，由失親兒福利基金會集結57位失親兒少，透過精心設計的專業美術課程，經由4位華碩專業設計師在內藝術助教指導，展現對藝術的熱情與成果。

華碩聯合科技業務處長陳怡君表示，看到孩子們的精心繪畫成果，心中充滿感動，相信4位華碩設計師這幾天跟孩子們朝夕相處，一定更有感觸，就如同華碩ProArt「創所未創」的品牌精神，期盼孩子們在營隊結束後，能夠利用華碩跟英特爾所捐贈的筆電，加上基金會所提供的資源，繼續學習、堅持夢想、勇敢追夢。

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▲華碩設計中心在營隊會場展出筆電零組件與設計圖。（圖／華碩提供）

失親兒福利基金會董事長黃寶慧表示，非常感謝華碩與英特爾合辦夢想品格藝術營，雖然人沒有辦法選擇自己的出身，但是方向比努力更重要，期望孩子從小就有夢想，而夢想是需要堅持的，透過每一次的活動，希望可以讓孩子學習更多，並且知道這是個充滿愛心的社會。

華碩表示，這次特邀曾為華碩30週年ZenBook限定版打造聯名包款與耳飾的台灣設計師JENN LEE擔任講師，與「夢想品格藝術營」的孩子們分享自己追尋夢想的歷程，希望能幫助孩子們在築夢的路上獲得更多力量。

▲華碩設計師Henry擔任藝術助教與「夢想藝術營」學員們一起查找繪本資料。（圖／華碩提供）

JENN LEE表示，找尋夢想最重要的四件事就是，多方面嘗試絕對不會錯，千萬別小看自己，你比想像中更好，還有改變的重要，以及最重要的執行力，期望孩子們都能找到自己的夢想，並且堅持繼續創作。

華碩強調，這次與英特爾攜手合作的「夢想培育計畫」，投注軟硬體資源總額破百萬，包含華碩筆電捐贈、失親兒繪畫週邊認購及4位華碩專業設計師擔任藝術助教，希望讓失親兒能夠安心成長、勇敢追夢，也盼望借由華碩與英特爾拋磚引玉，號召民眾一起響應公益，助失親兒夢想起飛。