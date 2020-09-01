安倍與川普有「超友誼」關係！日媒爆：新加坡原非川金會舉辦國

▲安倍晉三與川普間的同盟關係深厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相安倍晉三因宿疾復發閃電辭職，預估將在東北亞局勢上掀起一陣風暴。美國總統川普得知後也致電安倍，叮囑對方好好養病，顯示雙方關係深篤。

日媒《產經新聞》今（1）日爆料，其實2018年首場川金會的地點原本不是新加坡，是安倍向川普提出建議後，川普才聽取安倍的意見，將與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的會談地點改為新加坡。

根據報導，川普原本想在板門店舉行首場川金會，美國政府高層得知後，急忙向安倍提出請求，希望對方能幫忙勸說川普，將會談地點改在非美國、非南北韓的第三國家，之後安倍向川普提議將會談地點改在新加坡。

2018年5月10日，川普將首場川金會地點在推特上對外公開。

▲日媒爆，首場川金會原訂在板門店，而非新加坡舉行。（圖／達志影像／美聯社）

該報導分析，美國政府高層擔憂，若首場川金會在板門店舉行，則容易聽取北韓提出的要求，簽署停戰協定，因此才向正與川普形成「特殊關係」的日相安倍提出勸說請求。

報導指出，其實從2018年3月至首場川金會舉行的6月，川普與安倍曾透過共9次電話、甚至實際會面來達成溝通。

據悉，川普就任美國總統後，安倍曾於2016年11月飛抵美國紐約進行國是訪問。當時安倍曾向川普表示，「雖然北韓是短期以內需面臨的課題，然而中國才是長期以來待解決的問題」；川普回答，「晉三，一切就照你所說的吧」，展現出川普對安倍的信賴。

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