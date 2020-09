紐時記者爆：川普去年11月「無預警就醫」！彭斯一度準備接任總統

▲美國《紐約時報》記者在新書中透露,總統川普(左)去年緊急就醫,副總統彭斯(右)一度準備接任。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國《紐約時報》記者史密特(Michael Schmidt)出版新書爆料,總統川普2019年11月16日曾無預警前往馬里蘭州的沃爾特里德醫院(Walter Reed Hospital)看診,可能需要接受麻醉手術,而副總統彭斯(Mike Pence)當時已處於待命狀態,預備暫時接手職位。

史密特在新書《川普對上美國:阻止總統的內部鬥爭》(Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle to Stop a President)中提及上述內容,但僅說他「得知」此事,並未交代消息來源。白宮當時表示,川普預計「2020年將會非常忙碌」,因此到醫院接受「快速檢驗」,作為年度健康檢查的一部分。

▲川普與彭斯今年11月也將代表共和黨競選,力拚連任。(圖/路透)



川普的醫師康利(Sean Conley)在備忘錄中也把這次看診形容為一起「例行公事」,只是因為「安排上的不確定性」才選擇保密,「儘管有一些臆測,但總統沒有經歷任何胸口疼痛的症狀,也未接受任何緊急或急性的評估或治療。具體來說,他沒有接受任何專門的心臟或精神評估」。

此消息一出,引發外界臆測。一名知情人士向CNN透露,川普那次看診並未按照總統醫療檢查的常規程序,沃爾特里德醫院的醫護人員事前也沒有收到全體職員通知,提醒將有「貴賓訪問」,種種跡象意味著這是一次「非例行」的行程,甚至可能在最後一刻才安排。

但是,川普表示,該次看診是「非常例行的身體檢查」,當天上午還在推特上發文,談及自己的身體健康狀態,「一切都很好!」

