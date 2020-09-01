新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

▲美國一對新人在報紙上刊登結婚啟事，男方的前妻看了才發現自己早被劈腿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合外電報導

美國《紐約時報》刊登一起結婚啟事，講述新人羅伯特（Robert Palmer）與蘿倫（Lauren Maillian）修成正果的愛情故事。讀者妮基塔（Nikyta Moreno）發現，文章裡的男主角竟是前夫，這才驚覺慘遭劈腿，決定站出來公開她的故事。

根據《紐約時報》於8月7日刊登的結婚啟事，這一對新人在健身房邂逅，經歷相戀、告白與磨合相處，最終在康乃狄克州一間藝術博物館舉辦婚禮。羅伯特在文中表示，蘿倫是「我想要共度一輩子的人。這是我擁有過最具意義、深刻的情感連結」。

妮基塔發現被劈腿以後，投書《紐約郵報》，「根據《紐約時報》的文章，羅伯特與蘿倫這一對夫妻2017年1月開始交往，而且羅伯特從未結婚。這對我來說可是條新聞，因為我在2017年1月時還是他的妻子」。

妮基塔與前夫2015年公證結婚，原本預計2017年8月舉行盛大婚禮，未料當年3月底就分手，隔年1月正式離婚。她坦言情傷造成重大打擊，生活幾乎被毀了，「我從來沒有真正了解為什麼（離婚），直到我在《紐約時報》上讀到這篇故事……我知道還有其他事情不對勁，我懷疑他劈腿，但當我質問他時，他從未回答我」。

▲羅伯特與蘿倫的結婚啟事7日刊登，如今已經被加註更正文字。



消息傳出以後，《紐約時報》在結婚啟事文末加註更正，「這篇文章稍早的版本錯誤地描述新郎帕爾默先生之前的婚姻狀況。帕爾默先生以前曾經結婚」。

此故事也在網路上瘋傳，民眾反應不一，有人對此感到非常震驚，而大部分的人都鄙視新郎的行為。知名Podcast主持人與作家麥迪遜三世（Ira Madison III）表示，「我現在就必須採訪這位新妻子。她是什麼時候發現的？也是在這之後嗎？」

羅伯特回應，他當時已與前妻分開，「我們兩人都同意和平離婚。這一切都讓我感到非常吃驚，我從來沒有意識到曾有這個問題」，並祝福前妻「一切都好」。

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