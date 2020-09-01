技能競賽獎金輸給中國、韓國　勞動部將研擬加碼

▲勞動部全國技能競賽今邁入第50屆。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部部長許銘春今（1）日出席第50屆全國技能競賽啟動記者會時指出，今年第50屆國內賽將在9月18日至20日舉辦，預計青年組及青少年組總計948位選手；另外，對於現場有選手指出希望冠軍獎金能夠加碼，許銘春也表示「OK」。

許銘春表示，今年正逢全國技能競賽50周年，這次也邀請歌手鼓鼓（呂思緯）幫這次的活動作詞作曲，希望藉此呼籲更多的社會大眾重視技能，而全國技能競賽，自民國57年開始舉辦，至今已邁入第50屆，當時脫穎而出的國手，陸續都成為產業界或是學術界的菁英，甚至成為裁判長或是訓練老師。

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國際技能競賽家具木工職類國際裁判侯世光表示，指出自己當年也是因為參加的技能競賽獲獎，再加上苦讀考上大學後，現在才能在大學任職，目前致力於協助選手的培訓與選拔，也會協助選手進修，不過，目前政府在獎金的部分似乎還是不構，因此提出獎金加倍計畫，希望獎金從120萬元增加至200萬元，促使學生更願意投入技職，參加比賽並出國進修培訓。

對此，許銘春在現場也對於獎金加倍這點表示「OK」，接下來也會在部內進行研議；另外，勞動部勞動力發展署署長施貞仰也提到，對於獎金的部分會再討論，至於獎金預算來源主要是從就安基金與公務預算支出。

根據了解，台灣目前參加國際競賽奪下金牌選手可獲得120萬獎金，中國大陸冠軍則是可以拿到約新台幣128萬元，而韓國奪冠則可拿到約新台幣166萬元。