大同依據鄭文逸案判決　聲請法院解散欣同、新大同

▲大同法務長趙安。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

大同公司今（1）日召開記者會，指出鑑於台北地院上月24日刑事判決，以欣同、新大同公司實質控制人鄭文逸炒作大同股票，違反證券交易法第155條，判刑13年半，且判決認定欣同、新大同公司為鄭文逸犯罪之交易中樞之一。大同公司依據民法第36條「法人之目的或其行為，有違反法律、公共秩序或善良風俗者」利害關係人得請求法院宣告解散法人之規定，已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散。

大同公司法務長趙安提到，根據台北地方法院判決，被告鄭文逸係利用其「掌控的個人群組帳户、法人群組帳户(欣同、新大同)、丙墊金主群組帳戶，作為交易中樞，而彼此或分別與本案其他群組帳戶為連續、大量的相對成交，且利用盤中密接時間內，連續以或等於當時揭示委賣價之高價委託買進，或連續以低於或等於委買價之低價委託賣出之方式」炒作大同股票。

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趙安表示，被告鄭文逸等4人與任國龍於前述犯案期間，利用各自掌控的群組帳，合計買進大同公司股票計1,130,053股，估大同已發行股數仟股之48.29%；賣出708,861仟股估大同己發行股2,340,000仟股之30.29%，其炒股的數量與幅度真是空前，對資本市場的秩序是非常嚴重的挑戰。

趙安指出，鄭文逸以欣同、新大同公司為犯罪交易中樞炒作大同股票，所違犯之證券交易法第155條第1項之罪，與銀行法第125條第1項違法吸金之罪法定刑期相同，均為三年以上，十年以下有期徒刑。鄭文逸經法13年半，遠高於當年違法吸金之沈長聲判刑7年丁磊淼4年半，足見鄭文逸之犯行比當年違法吸金案更嚴重，本件更散犯罪公司之必要性與急迫性。

對於先前經濟部核准欣同、新大同召集臨股會之處分，趙安表示，經濟部脫離公司法173條第四項原意，也違背自己過去多年解釋函令，迎合金管會意旨，破例特准少數股東，在董事會還在運作的情況下，自行召開臨股會。法院如此重判的罪刑，經濟部若維持原處分，無異是在鼓勵經濟犯罪。

大同公司嚴正呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集臨股會之處分。