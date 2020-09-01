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紗窗懸掛「不明巨蜥」　找警圍捕…竟從四樓陽台一躍而下！

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▲澤巨蜥出現在網友自家紗窗上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澤巨蜥出現在網友自家紗窗上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

炎炎夏日是許多昆蟲大量繁殖的旺季，但如果看見超過比自己大的生物，應該會被嚇得不知所措。近日在推特瘋傳一張超大隻蜥蜴攀爬在自家紗窗上的照片，引發網友們的熱烈討論，而當網友和員警想圍捕牠時卻瞬間一躍而下，消失在眾人眼前。

根據《TWIPPLE》報導，日本一名女網友在推特發文表示在自家陽台的紗窗上，有一隻巨大不明物體，向網友求救詢問該怎麼辦，而網友從照片推測應該是亞洲最常見的巨型蜥蜴「澤巨蜥」，並在確認品種後向警方求救。

然而，當警方前來要將蜥蜴圍捕時，澤巨蜥卻在眾人面前從四樓陽台一躍而下消失在大家眼前，甚至毫髮無傷，讓人震驚不已。事後女網友也向附近鄰居詢問有沒有人養澤巨蜥當寵物，然而鄰居們紛紛對此事感到震驚，同時也表示並沒有飼養。

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