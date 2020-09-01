蘋果、特斯拉拆股首日大漲　特斯拉市值攀全美第7

▲特斯拉周一股價大漲逾12%。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果、特斯拉股票分割計畫周一（8月31日）正式生效，湧入大批投資人搶買，兩大科技巨擘股價同步大漲。其中1股拆成4股的蘋果周一漲幅達3.39%至每股129.04美元，為道指成分股中表現最好的一支；1股拆成5股的特斯拉則大漲12.57%至每股498.32美元。

自7月30日宣布股票分割以來，蘋果的股價上漲超過34%，而特斯拉自8月11日公告股票分割計畫後，股價更是大漲超過80%，連帶使特斯拉市值攀升至4643億美元，首度超越Visa，成為全美市值第7大的公司。特斯拉今年以來的漲幅約500%。

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不過知名對沖基金巨頭、億萬富翁Leon Cooperman周一卻表示，受到拆股公告而出現的漲勢，對市場而言是個棘手的訊號。

「看看特斯拉及蘋果，每個人都知道拆股不能創造價值。」他在CNBC節目《Squawk Box》上說道：「我父親曾告訴我，如果你給我5張1美元鈔票，換1張5美元鈔票，我不會更有錢。」

不過拆股後，由於一般投資人能以更低的價格買到這兩家公司的股票，使特斯拉與蘋果成交量大增。蘋果周一成交量達2.234億股，較30日平均成交量1.786億股高出25%；特斯拉成交量1.156億股，也遠高於30日平均成交量7336.9萬股。