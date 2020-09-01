終於轉正！　勞動基金今年累計收益282億元、收益率0.66％

▲勞動基金今年累計收益282億元、收益率0.66％。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新收益情況，7月隨著各國持續大規模的景氣刺激政策、全球主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下，股票及債券市場均大幅回升，今年截至7月底止，整體基金規模為4兆4,051億元，累計收益為282億元，收益率0.66％。

勞動基金局表示，疫情自今年初快速蔓延，全球金融市場呈現斷崖式下跌，導致多元投資全球金融市場的勞動基金績效並不理想。世界各國為振興受疫情創傷之經濟情勢，紛紛持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案，再加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下，全球經濟於7月重回成長步伐，股票及債券市場亦大幅回升，MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為-1.29％、5.57％。

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整體勞動基金截至今年7月底止規模為4兆4,051億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,623億元，舊制勞退基金規模為9,235億元，勞保基金規模為7,601億元，就保基金規模1,349億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為135億元。

根據統計新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 0.29％、0.85％、1.68％、0.54％、0.49％及2.49％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,923億元，收益數為63.8億元，收益率為1.79％。

展望未來，勞動基金運用局表示，雖然近期部分國家確診人數再度竄升，在疫苗確定開發問市前，疫情仍存在相當之風險，但目前全球貨幣市場仍然持續寬鬆，且各國財政刺激方案對金融市場有一定的支撐力，未來仍將審慎操作，密切掌握全球金融情勢，加強風險管控，以保障勞工經濟安全與退休生活。