投銀Wedbush調高蘋果目標價　評估換機潮是「十年一次的好機會」

▲投資銀行Wedbush調整蘋果目標價格為每股150美元。圖為Apple Park,賈伯斯劇院。（圖／記者洪文攝）

記者林鼎閎／綜合報導

投資銀行Wedbush在蘋果拆分股票後，將目標價格調整為每股150美元。

蘋果公司在7月30日的財報電話會議上宣布了股票拆分的方案，這使更多的投資者可以用更低的門檻買入該股票。 拆分後，每股變成4股，相對地，每股價值也會縮減為25％。

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AppleInsider Wedbush分析師Daniel Ives在給投資者的報告中，「蘋果分拆股票表明處於主要優勢，目前也進入該公司的2020 iPhone季。我預計， iPhone 12產品將在10月初推出時引發超級循環，理由是9.5億部iPhone中有3.5億台處於升級換機可能。 這對蘋果來說是十年一次的大好機會」。

Wedbush也考慮了蘋果的服務業務，稱其為新冠肺炎中穩定的經常性收入來源。

新的150美元目標價，是Wedbush依據分類加總估值法，對2021年Apple估值得出的，包括拆算9000億美元的服務業務收入，這部分以15倍加權計算；以及1.7兆美元的蘋果硬體收入，以7.3倍加權計算。合計算出，蘋果的價值，在行情好的情況下，股價還可能升至170美元。

本週一，蘋果分拆後的新股上市，收盤價為129.04美元，上漲了3.39％。