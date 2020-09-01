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捷克34家企業力挺台灣！一對一洽談百家台廠共創經貿商機

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▲捷克參議院議長維特齊（右一）率領89人訪問團來台，經濟部與外貿協會促成180場次台捷企業一對一商務洽談。（圖／記者屠惠剛攝）

▲捷克參議院議長維特齊（右一）率領89人訪問團來台，經濟部與外貿協會促成180場次台捷企業一對一商務洽談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

捷克參議院議長維特齊率領89人訪問團來台，不僅高喊「愛台灣」，隨團的34家捷克企業更以行動力挺台灣，與100餘家台商進行近180場次的一對一商務洽談，經濟部表示，台捷在既有產業鏈合作基礎上，將開展更緊密的經貿關係，共創商機。

捷克參議院議長維特齊30日中午搭乘華航包機率團抵達台灣，展開為期六天訪問。韋德齊昨天出席台捷經貿論壇時，在致詞中提及訪台目的，在於「政治家的任務，要準備良好的立法環境，讓企業家好好地經營他們的企業，企業家的主要任務，則是儘量展開跨國產業合作，這也是訪問台灣之行的主要目標。」

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▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長維特齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）

經濟部國貿局表示，臺捷雙方均有厚實工業基礎，近年雙邊貿易額持續成長，2019年雙邊貿易總額為8.2億美元，雙邊關係日趨熱絡。為迎接捷克參訪團，經濟部與外貿協會攜手於南港展覽2館辦理「台捷企業媒合會」，已進行近180場次的一對一商務洽談。

官員指出，台捷雙方業者就工業自動化、數據管理系統、機器人及工業用手臂、人工智慧軟硬體、車聯網、鐵道檢測系統等領域，尋求貿易合作及技術開發等機會，雙方透過面對面洽談進一步瞭解合作的利基，與會業者對於未來合作充滿期待；值得注意的是，捷克近年將資安與國防列為國家人工智慧策略重點領域，更與我國六大核心戰略產業契合。

經濟部表示，臺捷雙方經貿結構互補，互為對方重要進口來源國，例如，我對捷克出口高達七成是零組件及資本財，其中我國車輛零配件及資通訊、事務機器零件是捷克第2大及第4大進口來源；而捷克是我半導體製程使用之顯微鏡及小客車的第一大及第六大進口來源國。

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