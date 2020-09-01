勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

▲勞退新制基金7月收益率終於轉正。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，7月份單月收益回升1,780億元，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，單月獲利318億元，終於扭轉了年初股市大跌，導致上半年的收益都是負數的窘況，截至7月底為止，勞退新制基金今年的收益數終於轉正來到73.8億元，收益率0.29％，每名勞工的退休帳戶，平均下來小賺627元。

隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升，投資收益亦逐步回穩，根據勞動基金運用局公布的最新收益，新制勞退基金7月份單月收益回升318億元，以目前新制共計1,177萬名勞工來計算，每位勞工的新制勞退帳戶，單月增加約2701元。

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回顧勞退新制基金年初出現大幅虧損後，導致平均每位新制勞工帳戶，一度虧損2萬3992元，不過在大幅虧損過後，勞退新制基金這4個月都有賺錢，因此截至7月底，平均每位勞工退休帳戶終於轉為正數627元，不再是虧損狀態。

勞保局補充，這是勞工退休才領得到的退休金，每年會先做損益計算，投資賺錢的部分，就分紅給每個勞工退休帳戶裡；如果虧損，就會從勞工退休帳戶裡扣除。

截至109年7月底止截至，整體勞動基金評價後收益數為281.9億元，收益率0.66％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 0.29％、0.85％、1.68％、0.54％、0.49％及2.49％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,923億元，收益數為63.8億元，收益率為1.79％。

勞保局提醒，只要參與新制勞退的勞工，不管現在還有沒有參與，在退休時，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額要依照當時繳交的金額與時間長短計算。不過，就算虧損，根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢。