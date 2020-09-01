澳洲要Google、臉書付錢給當地媒體！臉書制裁：澳洲用戶禁分享新聞

▲澳洲政府將立法要Google和臉書付費給當地的新聞媒體。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

澳洲政府準備向Google和臉書提出要求，須付費給當地的新聞媒體，在此之前，雙方歷經18個月協商而未果。對此，臉書認為如果該法成立，將禁止澳洲的新聞發行商與一般使用者經由臉書、Instagram分享和發布新聞。

針對澳洲政府舉措，臉書認為，該法存在許多嚴重缺陷，從根本上誤解新聞媒體與社交媒體之間的關係，「如果這項擬議的立法成為法律，我們將禁止澳洲的出版商和人們在臉書和Instagram上發布新聞。」

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臉書承諾，將繼續為全球的新聞工作者努力，也希望看到新聞產業蓬勃發展，並持續為新聞投資，來創造價值。

除了臉書表達不滿之外，Google針對相關措施提出反駁，並解釋在地媒體並無法透過Google新聞或在搜索中顯示新聞內容來獲利。反而透過文章並提供廣告點擊的國際用戶，能為出版商提供了巨大價值。

Google表示「被迫將用戶搜尋資料交給新聞媒體公司，並提供自身提升排名技術的資料，會讓新媒體擁有不公平的競爭優勢，也讓搜尋引擎和YouTube使用者的感覺更糟。如YouTube中，這意味須向大型新聞出版商提供有關演算法的機密訊息，這不利於所有創作者，更將使用戶觀看次數、收入減少，恐嚴重衝擊個別內容創作者和頻道經營者。」