克里姆林宮：白俄局勢已穩　收回普丁派警進駐說法

▲白俄羅斯8月爆發民眾大規模上街遊行，抗議總統大選結果不公。（圖／路透）



記者張寧倢／綜合報導

克里姆林宮31日公開表示，鄰國白俄羅斯的抗議局勢已得到控制，目前不需要派遣預備警察進駐。同一時間，流亡的白俄反對派首領季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）透過發言人宣布，將於4日以視訊方式在聯合國安理會上發言。

根據《俄塔社》報導，普丁的新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）31日對記者表示，「目前已沒有計畫動用警備部隊。如同總統先前所說，若極端分子試圖破壞局勢的穩定，它會是最後的手段。但是我們可以看到，（白俄羅斯）局勢已經得到了控制，因此現在討論這個毫無意義。」

普丁日前受訪時提到，俄羅斯同意建立一支隨時可以前往白俄羅斯的後備警力，協助白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）維持當地秩序安定，但他也強調「非必要時不會出動。」

據《路透社》指出，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭在敗選後被迫離開白俄，現流亡至立陶宛。她的團隊告訴記者，她將於4日應愛沙尼亞的邀請，透過視訊在聯合國安全理事會上發言。除此之外，下週8日預計在法國斯特拉斯堡舉行的歐洲理事會議員大會，她也將上台致辭。

▲比利時布魯塞爾也有白俄羅斯反對民眾上街遊行。（圖／路透）

近一個月來為了抗議白俄總統大選不公，民眾展開大規模街頭抗議，此為總統盧卡申科掌握國家統治權26年中面臨過的一波最大示威。8月30日成千上萬的人民連續第三周占領了白俄首都明斯克的中心，過程中有數十人被拘留。據《BBC》指出，在此動盪期間，至少已有四人死亡、數百人受傷。

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