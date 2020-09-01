夏普邁入108週年　戴正吳：展望未來100年可持續成長

▲夏普會長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）即將在9月15日慶祝公司創立108週年，會長戴正吳今（1）日發出一封信，內容提到自2016年8月公司進入新體制以來，經過4年期間，夏普推動事業變革轉型「Transformation」，並制定嶄新的事業願景，以「8K + 5G和AIoT改變世界」，展望在未來100年可持續成長。



戴正吳表示，具體來說，夏普以電視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於「8K設備和技術的開發」、「AIoT商品的拓展」和「 AIoT平台的建設」，並正進行「8K+5G系統的整合服務」、「發展5G相關業務」、「擴展COCORO LIFE服務」和「加強雲端服務」。

戴正吳指出，透過橫向和縱向的整體發展，夏普將從以往的硬體與設備為主的事業，朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統，以及提供解決方案為主的事業體永續前進。

請繼續往下閱讀...

戴正吳分享，今後夏普將持續在擅長的業務領域，如智慧家庭（Smart Home）、智能玩具（Entertainment）、 智慧辦公室（Smart Office），同時在智慧醫療（Health）、智慧安全（Security）、智慧製造（Industry）、智慧運輸（Automotive）的新領域方面進一步努力，期待在每個領域中建立新的服務和解決方案。

戴正吳說明，尤其是面對現今嚴峻的新冠肺炎（COVID-19）疫情和日本及其他先進國家目前所面臨的人口老齡化等社會問題等，夏普將更加關注健康、醫療和長照關懷領域的合作，並通過這8個事業領域中的努力，夏普能夠為客戶提供獨有的附加價值，真正落實夏普的事業願景。



戴正吳強調，9月15日慶祝夏普創立108週年之際，夏普將在接下來的兩週內持續發布有關新產品，服務和技術的消息與大家共享，並透過線上與線下的方式，展示最先進技術與商品， 透過實踐「事業願景」和「穩定成長」二大主軸，夏普將持續朝前邁進，期許能達到各界的期待。