　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

投資人理財Long Stay優選　元大投信曝「優質龍頭基金」3優勢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲元大投信建議，投資理財也可以考慮選擇一個基金標的做Long Stay，減少交易成本，享受專業團隊操盤。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

隨著旅遊經驗增加，愈來愈多人捨棄走馬看花的旅遊方式，傾向選擇一個定點Long Stay，進行較長時間深度旅遊，減少舟車勞頓，好好放鬆深入體會當地的風土民情。元大投信建議，投資理財也可以考慮選擇一個基金標的做Long Stay，減少交易成本，享受專業團隊操盤，參與龍頭企業成長機會。

遊客選擇Long Stay的地點，通常具備環境舒適適宜人居、豐富多元引人入勝、民情相通方便交流等3個特色，旅遊經驗才會自在愉快。元大投信今年打造全新概念的台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」也符合這樣的特性，適合台灣投資人Long Stay。

請繼續往下閱讀...

元大投信表示，元大台灣高股息優質龍頭基金主要掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳之優質標的，精選產業龍頭、發掘績優成長標的，力求優化資本利得，並融入收益平準金概念，設計月月配、年終配機制，適合想要分享龍頭產業成長果實及參與配息的投資人。

該基金為何適合Long Stay？元大投信曝光3理由：

1、環境舒適適宜人居：台灣一向是全球科技產業供應鏈重鎮，從電腦、手機、網路到現在5G、AI、物聯網，每當新科技趨勢崛起，皆躬逢其盛，加上防疫有成，彭博預估2020年全球經濟成長率，台灣在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫啟動，經濟可望逐步回溫。

2、豐富多元引人入勝：台灣不只在科技業表現亮麗，各產業也都有佼佼者，足以抵禦不同景氣階段風險。該基金團隊全方位蒐羅關注台灣不同產業頂尖龍頭企業，投資人不用自己花時間鑽研，也能擁有優質投資組合。

3、民情相通方便交流：海外知名企業雖然也很好，但台灣投資人布局台灣企業，不像投資海外要考慮匯率風險，加上語言相通，企業訊息容易取得，在日常生活中就可以觀察感受到企業競爭力所在，尤其透過在地專業團隊檢視持股，心理上相對更踏實。

元大台灣高股息優質龍頭基金基於台股高殖利率特色，精選高現金股息殖利率標的，讓投資人分享企業配息，並提供配息／不配息選擇，退休族群可以單筆投入選擇配息級別，享受定期息收機會；還不想領息者，可以選擇不配息級別，定期定額持續累積部位，彈性選擇適合不同族群需求。

 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
美軍機又出事！　E-2C「鷹眼」空中預警機墜毀
母女騎車雙載撞飛！媽媽頭部重創亡…2歲女兒骨折
31歲羅嫌靠媽擁「千萬獨棟豪宅」！月拿3萬租金
少女回高雄了！　還原遭密室控制過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股站回12700點大關！大立光漲逾4%　指數漲111點收12703點

投銀Wedbush調高蘋果目標價　評估換機潮是「十年一次的好機會」

蘋果、特斯拉拆股首日大漲　特斯拉市值攀全美第7

投資人理財Long Stay優選　元大投信曝「優質龍頭基金」3優勢

終於轉正！　勞動基金今年累計收益282億元、收益率0.66％

捷克34家企業力挺台灣！一對一洽談百家台廠共創經貿商機

澳洲要Google、臉書付錢給當地媒體！臉書制裁：澳洲用戶禁分享新聞

勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

夏普邁入108週年　戴正吳：展望未來100年可持續成長

毛孩商機越來越夯！投資專家：未來2年獲利年成長　平均上看13%

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

台股站回12700點大關！大立光漲逾4%　指數漲111點收12703點

投銀Wedbush調高蘋果目標價　評估換機潮是「十年一次的好機會」

蘋果、特斯拉拆股首日大漲　特斯拉市值攀全美第7

投資人理財Long Stay優選　元大投信曝「優質龍頭基金」3優勢

終於轉正！　勞動基金今年累計收益282億元、收益率0.66％

捷克34家企業力挺台灣！一對一洽談百家台廠共創經貿商機

澳洲要Google、臉書付錢給當地媒體！臉書制裁：澳洲用戶禁分享新聞

勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

夏普邁入108週年　戴正吳：展望未來100年可持續成長

毛孩商機越來越夯！投資專家：未來2年獲利年成長　平均上看13%

台股站回12700點大關！大立光漲逾4%　指數漲111點收12703點

Dcard網友狂推「神級蜜粉」10大好評必備理由：一用自帶美顏效果

中元普渡供品捐公益　屏東台電拋磚引玉「為照護鄉親盡心力」

水喝不夠小心腎長石頭！醫曝「3大補水時機」…傻傻猛灌沒有用

1歲女罹肝腫瘤14公分！206天以院為家10次化療　母激動哭喊：可以畢業了

失聯後打第一通電話了！高雄少女爸心疼：沒事就好…曝遭拐原因

P.League+／攻城獅神秘新人是他！　田浩挑戰職籃殿堂

轉任考試院秘書長　劉建忻「全力輔佐院長」：每個工作都是考驗

31歲「保全李宗瑞」擁獨棟豪宅　「靠媽族」成包租公...周休7天月領3萬

美軍機又出事！E2C「鷹眼」預警機墜毀　機上4人緊急跳傘逃生

財經熱門新聞

紓困3.0來了！補貼員工四成薪資、可領三個月明起開放申請

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

挪威主權基金以「涉侵犯人權」為由　將2台廠剔除投資組合外

影／高帥「富四代」接班全台最大玻璃廠　整頓8年讓「老爺車」毛利倍增！

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

買到西曬房「邊住邊改造」！　達人夫妻把「烤箱」變適居好房

壽司郎拉麵才120元！常客反推這6樣

影／最賣力的玻璃廠CEO！親上「非誠勿擾」　拍YouTube化身網紅

三大名師推薦熱門潛力股！　業績利多題材股、宅經濟...6檔報你知

AERKOMM申請低軌道衛星通訊6G服務

要有房才願意嫁女兒！內行人曝內幕

更多熱門

相關新聞

元大S＆P原油正2　ETF交易眉角要注意

元大S＆P原油正2　ETF交易眉角要注意

「元大S&P原油正2」ETF日前公告，將於10月起恢復適用30個營業日基金平均淨值累積跌幅達一定幅度需終止信託契約規定，元大原油正2是否需終止信託契約，則需視8月19日至9月30日止30個營業日的基金平均淨值是否能在2元以上。

為何油價漲「元大原油正2」卻下跌？元大投信回應說明

為何油價漲「元大原油正2」卻下跌？元大投信回應說明

投資專家：黃金持續看好

投資專家：黃金持續看好

台股高點還能入場嗎？理財專家「4招分析」

台股高點還能入場嗎？理財專家「4招分析」

台股ESG表現深獲國際肯定

台股ESG表現深獲國際肯定

關鍵字：

元大投信

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女找到了

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

即／高雄少女「藏在密室夾層」

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女案　全台出動200警力

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面