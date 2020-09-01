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幽浮入侵！西伯利亞北極圈炸出深50公尺「天坑」...爆炸原因出爐

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▲▼俄羅斯西伯利亞北極圈近年不斷出現爆炸，棟土層被炸出一個大坑。（圖／達志影像）

▲俄羅斯西伯利亞北極圈近年不斷出現爆炸，棟土層被炸出一個大坑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

位處俄羅斯西伯利亞北極圈內的凍原帶（tundra）最近突然發生一起大爆炸，苔原上深達165英尺（約50公尺）的超級大洞便橫空出世，當地民眾懷疑是否為外星人搭乘UFO所炸、也有人懷疑是否為莫斯科當局正在進行不為人知的核武試爆；不過有專家指出，這其實和自然現象有關。

根據英媒《太陽報》（The Sun），近年夏季氣溫比往年還要來得高，造成近6年來俄羅斯北極圈內不斷發生大規模爆炸，而近日所炸出的「天坑」在所有巨大洞窟中還只排名第17，可見爆炸威力如此強大。

對於如此頻繁的爆炸，造成附近居民的不安，幽浮說、核武試爆說等謠言也在民眾間流傳，因為棟土層的地質其實非常堅硬。為了安撫民眾，當地電視台《Vesti Yamal TV》組成拍攝團隊前往北極圈，向電視機前全國觀眾公開「天坑」真面目，引起科學界關注。

▲▼北極圈棟土層被甲烷炸出大洞，深度可達50公尺以上。（圖／達志影像／美聯社）

▲北極圈棟土層被甲烷炸出大洞，深度可達50公尺以上。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯石油天然氣研究所教授波哥亞夫蘭斯基（Vasily Bogoyavlensky）解釋，棟土層在經過數千年的冰封，使得地底潛藏著甲烷，氣體深入棟土層裡的每處縫隙；不過隨著全球暖化現象加劇，棟土層也跟著融化，使得地底下的甲烷也跟著噴發，其所引起的爆炸威力能將土壤與冰塊炸出數百公尺外。

不過，該科學家也補充道，鑽探天然氣也可能引發如此巨大威力的爆炸。

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