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首檔低碳債券基金問世　滙豐環球低碳債券基金今開賣

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▲▼示意圖,財經,存錢,豬公,儲蓄,投資,金融,財政,金幣,貨幣,存款,收益,經濟（示意圖／123RF）

▲永續投資概念越來越受到重視。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

地球在升溫，永續投資也在持續加溫中；今年以來，無論境內或境外業者同步聚焦永續投資概念，紛紛募集、註冊相關永續概念基金。其中滙豐環球低碳債券基金更是國內第一檔專注低碳排放的債券基金，並宣布於今（1）日正式開賣。

此檔基金係透過分析債券發行商與其產業對溫室效應氣體排放的影響，評估基金整體的碳排放足跡，能夠大幅降低基金組合的碳密度，且透過投資超過500檔投資等級的高品質債券，達到分散全球產業與地區投資的機會。

滙豐中華投信董事長李選進表示，納入ESG因素的投資策略近年迅速增加，現時在全球受專業管理的資產中已佔超過四分之一。在ESG投資的範疇中，代表E的「環境」最容易理解。而氣候變遷除了是國際社會近年最重視的議題之一，也是投資界的一大主題，低碳基金通常投資於全球市場，建基於減碳目標，但亦會保持彈性，不放棄投資能源等重要行業板塊。由於持有低碳目標，這將有助於投資人管理氣候變化風險，同時參與綠色金融領域。

滙豐環球低碳債券基金產品經理人摩爾(Julian Moore)強調，低碳基金的理念是將高碳排放量的企業或行業排除在投資組合之外，並以特定準則物色低碳排放企業，以建立合適的股票或債券投資組合。此類基金與全球碳減排目標一致，並能在變化迅速、不斷發展的經濟環境中篩選出具「先驅者」優勢的企業，讓投資者可在符合社會道德的原則下，捕捉低碳經濟轉型所帶來的增值潛力。同時，若基金投資於全球領域的話，更可讓投資者享受跨區域、跨行業多元分散的投資優勢。

低碳經濟轉型的過程將造成政策、科技及市場等變化，甚至影響企業的財務表現，滙豐的研究也發現，ESG議題佔企業中期(2至5年)財務表現推動因素的43%，在新興市場，該比率升至平均50%，在部分行業如礦業、汽車及消費品，該比率更高。滙豐集團被公認為是邁向低碳世界的主要推手之一，自2010年設立「滙豐氣候商業委員會」，致力在氣候問題上發揮所長，滙豐環球投資管理並提供一系列的投資選擇，提升客戶對氣候問題的應對能力，為低碳經濟轉型作出貢獻。

滙豐中華投信強調，全球氣候近年急劇變化，所導致的投資風險在亞洲愈見明顯；中國長江沿岸與日本遇上罕見大洪水侵襲，台灣更是連續創下最高溫紀錄，創造「低碳」世界已是國際社會的共識。在邁向低碳經濟轉型之際，為全球經濟及金融市場帶來結構性變革，如何部署永續性的核心資產成為投資者面臨的挑戰。選擇投資低碳基金是最簡單的方法之一，低碳基金將協助投資者駕馭這個規模巨大的轉變，讓投資者在管理個人資產時，一併超前佈署低碳經濟轉型的投資機會。

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