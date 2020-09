希臘游泳遭快艇撞到！　度假女下半身被「螺旋槳捲入」當場身亡

▲女子游泳遭快艇螺旋槳捲入身亡。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

英國一名60歲女子近來到希臘度假,在科孚島(Corfu)附近的阿夫拉基海灘(Avlaki Beach)游泳時,居然遭快艇的螺旋槳捲入下半身,人送到醫院時被宣布已經身亡。由於快艇肇事後沒有停留在現場,警方目前正在調查駕駛員是否知道自己有撞到人。

事件發生在上月31日早上10時,60歲婦人格拉特曼(Claire Glatman)與朋友在海邊游泳時,下半身遭快艇螺旋槳捲入,被附近泳客發現救起時已經陷入昏迷、腿部還流了許多血。一名海岸警衛隊官員表示,「由於螺旋槳撞到她,受傷後大量流血,其腿部、手臂和身體其他各處都有傷口」。

警方表示,格拉特曼一共育有4名孩子,由於家人在科孚島有房產,近來便與家人一同前往當地度假,沒想到卻發生不幸意外,目前丈夫以及長女已被通知死訊,詳細死因仍待驗屍結果出爐,並且正在追捕肇事的快艇駕駛員。

