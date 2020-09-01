希臘游泳遭快艇撞到！　度假女下半身被「螺旋槳捲入」當場身亡

▲女子游泳遭快艇螺旋槳捲入身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

英國一名60歲女子近來到希臘度假，在科孚島(Corfu)附近的阿夫拉基海灘(Avlaki Beach)游泳時，居然遭快艇的螺旋槳捲入下半身，人送到醫院時被宣布已經身亡。由於快艇肇事後沒有停留在現場，警方目前正在調查駕駛員是否知道自己有撞到人。

事件發生在上月31日早上10時，60歲婦人格拉特曼(Claire Glatman)與朋友在海邊游泳時，下半身遭快艇螺旋槳捲入，被附近泳客發現救起時已經陷入昏迷、腿部還流了許多血。一名海岸警衛隊官員表示，「由於螺旋槳撞到她，受傷後大量流血，其腿部、手臂和身體其他各處都有傷口」。

警方表示，格拉特曼一共育有4名孩子，由於家人在科孚島有房產，近來便與家人一同前往當地度假，沒想到卻發生不幸意外，目前丈夫以及長女已被通知死訊，詳細死因仍待驗屍結果出爐，並且正在追捕肇事的快艇駕駛員。

Brit woman killed in Corfu being hit by a speedboat while swimming in sea https://t.co/BCAWgWLVEF — The Sun (@TheSun_NI) August 31, 2020

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