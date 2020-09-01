外資連7周提款！　法人看台股後市有2大契機

▲台股上周面臨外資連續第7周淨流出，成為8月以來新興亞股中外資贖回最多的國家。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國圍堵華為政策持續發酵，台股上周面臨外資連續第7周淨流出，成為8月以來新興亞股中外資贖回最多的國家，金額達16.5億元。中信投信表示，台股短期將呈現高檔盤整，但在資金供給持續增加下，台股仍舊存在2點契機。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然外資持續贖回，但根據央行近期公布的數據，國內的資金供給較去年同期5%以上，代表國內資金動能充沛。

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周俊宏認為，近期台股將持續受到華為禁令影響，IC整體族群表現疲軟，拖累台股走勢，短期將呈現高檔盤整，但在資金供給持續增加下，台股仍舊存在兩點契機。

首先，由於疫情有流感化跡象，社會看待新冠肺炎的心態正逐漸從，「消滅病毒」轉換成「與病毒共存」。隨者社會越來越熟悉新冠病毒，恐慌情緒大幅削減，預期消費動能將緩步復甦，盤面資金重心已悄悄轉向基期相對低的績優傳產，例如紡織、製鞋、汽車類股等，未來在資金追捧下，補漲空間可期。

再者，周俊宏說，太陽能、風電產業可望再領風騷，這2年由於政府力推綠能、擴大需求，相關類股股價蠢蠢欲動，進場布局的時機點已至。上述類股外，長期來說依舊看好遠端工作、Mini-LED等相關類股。