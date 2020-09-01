定存90萬快到期！保守型理財進股市　網推「這2支」值得買

▲許多網友推薦購買中華電信。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

如果只領死薪水恐怕難以存到一筆可觀的積蓄，因此不少人除了理財外，也開始學習投資，不少剛踏入這塊領域的新手面對股票的漲跌，心情總跟著忐忑不已，一名網友請益，自己屬於保守型的理財，而手上剛好有一筆定存90萬元，預計年底前到期，想請問網友們應該購買哪些股票比較適合。

原PO在PPT發文寫道，「小弟出社會三年，平常投資理財就是全放定存，多筆定存預計年底前陸續到期，目前定存利率0.84%，數位帳戶的利率比較高」。他想說用這筆錢買股票進行投資，但因為還是新手，不知道要怎麼買比較合適，「想請問板上在股市殺進殺出多年的前輩，小弟屬於保守型的理財，目前股市萬點進場存股的建議」。

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▲也有不少網友建議購買台積電。（圖／路透社）

貼文一出後，網友在底下留言，「建議不要，現在我覺得很危險」、「你定存早五個月解現在已經可以退休了」、「一半長線一半短線，不會看股就ETF梭哈」、「分批進場，做好繳學費的心理準備」、「做好功課，先選幾支標的觀察吧」、「你至少要留點現金，可以進但不建議all in」、「先想好90萬能接受賠掉多少再說」。

若是走保守型，許多網友建議買「中華電信」，「保守點就中華電或0050」、「無法接受大波動真的中華電唯一解」、「5%就中華電信」、「高點解定存，能選得只剩中華電信」。也有不少網友推薦「台積電」股票，「一張合一，一張台積，保本又積極」、「台灣只有兩支股票值得買，一個叫台積電，一個叫中華電信」、「台積、中華電這兩間很穩，聯電、廣達可以小額買入」、「買兩張台積剛好」。