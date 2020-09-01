不止TikTok和微信！　白宮貿易顧問：將鎖定更多中國應用程式

▲除了TikTok和微信，美國會再瞄準更多中國應用程式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）日前表示，川普政府已經打擊了相當受歡迎的中國應用程式TikTok和微信（Wechat），接下來還會鎖定更多應用程式。他強調，最重要的就是美國不要使用中國製作的程式，或是那些可以將美國人資料帶回中國的應用程式。

根據《福斯新聞》報導，納瓦洛8月31日接受訪問時指出，川普政府準備鎖定更多中國應用程式，最重要的就是美國不要使用中國製作的程式，或是那些可以將美國人資料帶回中國的應用程式，「這些數據會被用來監視、跟蹤你，這就是我們收購TikTok和微信的基本立場，還會有其他公司，因為中國基本上就是到世界各地去獲取技術跟影響力。」

美國總統川普日前以國安疑慮為由，要求TikTok的母公司字節跳動分拆TikTok美國業務；而微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。更有知情人士透露，TikTok市值估計在200億至300億美元之間，但價格仍未確定。

不過，中國商務部和科技部也在8月30日出招反制，發佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》；字節跳動跟著發出聲明指，如果要出售TikTok美國業務，必須獲得中國方面部門主管有關技術出口的許可，讓整個收購再添變數。

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