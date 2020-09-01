好心男收養流浪比特犬回家　溫馴狗突然變性...目睹84歲母被咬脖慘死

Investigation continues into deadly dog attack in Margate https://t.co/Qpw6s3EAM8 pic.twitter.com/MIVyoTe69C — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 31, 2020

記者李振慧／綜合報導

佛羅里達州一名男子近來從收容所收養了一條流浪狗，對方原本和家人相處融洽卻突然失控，導致84歲老母親慘遭咬死他也身受重傷，手臂、眼睛、鼻子等處被咬到血肉模糊，警方目前正在調查事發原因。

居住在佛州馬蓋特市(Margate)的84歲婦人瓦拉尼斯(Carolyn Varanese)，上月28日晚間被人發現陳屍在家中浴室附近，她的57歲兒子約瑟夫(Joseph Varanese)也身受重傷，而造成慘案的凶手是死者最近才剛領養的混種比特犬。

死者親友吉米(Jimmy)表示，這條狗是約瑟夫幾個禮拜前從動物收容中心領養，由於和老婦人相處融洽，幾天前開始讓狗狗睡在同一張床上，「約瑟夫當時發現這條狗咬住媽媽的頸動脈，他試圖想要拯救對方，狗轉而咬住他的腳踝，他便使用輪椅回擊」。

約瑟夫雖然幸運保住一命，不過全身受到重傷，臉部甚至可能因此毀容，鄰居得知消息也感到震驚，因為這條狗狗平時表現十分溫馴，完全沒有攻擊性。狗狗目前暫時關押在布勞沃德郡(Broward County)的動物收容中心等待調查結果。

▼男子領養的溫馴狗狗突然轉性。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

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