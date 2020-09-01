　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

最強馭夫術！拿「三倍券塑膠夾」控制預算　網歪樓：這造型母湯

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲最強馭夫術。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲每個格子內都只裝有2張「孫中山」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

理財的方法有很多種，但重要的是找到適合自己的那一種。一名男網友就在臉書上分享，他透過三倍券的塑膠夾製作一個大板子，並區分成31格，只要每天依照日期拿取錢財，基本上就不會超出預算。而這個方法也很適合比較無法控制消費欲望的人，只要透過簡單的DIY，就能輕鬆理財、存錢。

這名男網友日前在「爆怨公社」上發文表示，「真的有妻子用這招，來馭夫嗎？」從原PO發出的照片可以發現，以三倍券的塑膠夾製作的板子中，一共區分了31格，也就是整整一個月的天數，每個格子內都放有200元，象徵每天的花費預算都只能落在200元內。

請繼續往下閱讀...

原PO也向記者透露，「這是我做的，不是老婆做的耶」，他只是好奇是否有人會用這種方式來控制伴侶的花費；而他也大方表示，用三倍券的塑膠夾製作不但簡易、快速，且還不用花上任何成本。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「這蠻好用的，我馭自己」、「一天200（元）我用不完耶」、「這招僅限不菸不酒的」、「這造型有點母湯」、「一天200（元）看著都心酸」、「好整齊哦」、「如果只有30天，那31（日）就是獎勵了」、「我連老公賺多少都不知道」、「這個不錯餒，可以給小孩零用錢用」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
台61線嚴重車禍2死！駕駛「頭身分離」屍塊噴飛橋下
超詭密室入口曝光　保全妻「4大怪異舉動」列關係人
高雄少女破案關鍵人物　14歲「神隊友」一舉動救命網推爆
高嘉瑜探望館長獻唱「隱形的翅膀」　他表情逐漸母湯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

新台幣收盤升值0.5分　收在29.521元

沃旭能源綠能獎學金再升級　運用全球資源啟動導師制度

「最低工資法」卡關1年多　勞長許銘春：努力新會期送進立院

最強馭夫術！拿「三倍券塑膠夾」控制預算　網歪樓：這造型母湯

彰銀回覆與兆豐金合併說　相信兩大股東會選擇三贏方案

穿戴裝置正夯！蘋果靠「AirPods、Beats」市佔奪冠　華為、小米緊追

定存90萬快到期！保守型理財進股市　網推「這2支」值得買

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

新台幣收盤升值0.5分　收在29.521元

沃旭能源綠能獎學金再升級　運用全球資源啟動導師制度

「最低工資法」卡關1年多　勞長許銘春：努力新會期送進立院

最強馭夫術！拿「三倍券塑膠夾」控制預算　網歪樓：這造型母湯

彰銀回覆與兆豐金合併說　相信兩大股東會選擇三贏方案

穿戴裝置正夯！蘋果靠「AirPods、Beats」市佔奪冠　華為、小米緊追

定存90萬快到期！保守型理財進股市　網推「這2支」值得買

8月PMI升至56％　中經院：為疫情爆發以來首度達擴張水準

大同依據鄭文逸案判決　聲請法院解散欣同、新大同

華碩攜手英特爾啟動夢想培育　失親兒發表藝術營成果

「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

美對台「六項保證」　華春瑩：粗暴干涉中國內政

機智醫生好忙！南韓議員擬修法：北韓天災...可派醫師進北韓援助

P.League+／苦熬3年、借住朋友家測試　盧哲毅圓職籃夢

中秋連假車流估將創歷史新高　國5石碇、坪林南向入口首度封半天

告五人搭熱氣球升上高空　嚇到腿軟「死抓欄杆不放」！

爆料「假三倍券」挨告免罰　台南藍軍議員感謝法官再轟蘇貞昌　

王毅恐嚇韋德齊…布拉格區長怒了！要求「無理小丑」24hrs內道歉

新台幣收盤升值0.5分　收在29.521元

快訊／國道3號超商物流車與賓士擦撞！1女受困副駕　無心跳搶救中

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

財經熱門新聞

紓困3.0來了！補貼員工四成薪資、可領三個月明起開放申請

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

挪威主權基金以「涉侵犯人權」為由　將2台廠剔除投資組合外

影／高帥「富四代」接班全台最大玻璃廠　整頓8年讓「老爺車」毛利倍增！

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

買到西曬房「邊住邊改造」！　達人夫妻把「烤箱」變適居好房

壽司郎拉麵才120元！常客反推這6樣

蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單　全數回歸台廠GIS、TPK供貨

影／最賣力的玻璃廠CEO！親上「非誠勿擾」　拍YouTube化身網紅

要有房才願意嫁女兒！內行人曝內幕

台股連3月200萬戶進場 台大助理教授：快下車

更多熱門

相關新聞

藍議員爆料「出現假三倍券」！ 法官：言論自由

藍議員爆料「出現假三倍券」！ 法官：言論自由

國民黨台南市議員王家貞、李中岑等4人於7月間爆料「坊間出現假三倍券」，遭台南地檢署約談，事後被依違反社會秩序維護法送辦。不過，案經台南簡易庭審理，認定4人是對「振興三倍券」時事提出針貶，屬憲法言論自由保障範圍內，因此判4人免罰，可上訴。

法鬥嗯嗯嗯哀求　媽被誤認看A片

法鬥嗯嗯嗯哀求　媽被誤認看A片

外資連7周提款　台股後市有2契機

外資連7周提款　台股後市有2契機

剝蝦行為感動12年　老公一句話秒崩潰

剝蝦行為感動12年　老公一句話秒崩潰

黑車橫擋違停！她見「這張刑警證件」氣炸

黑車橫擋違停！她見「這張刑警證件」氣炸

關鍵字：

理財存錢預算爆怨公社三倍券塑膠夾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

高雄少女案　全台出動200警力

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面