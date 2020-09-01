最強馭夫術！拿「三倍券塑膠夾」控制預算　網歪樓：這造型母湯

▲每個格子內都只裝有2張「孫中山」。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

理財的方法有很多種，但重要的是找到適合自己的那一種。一名男網友就在臉書上分享，他透過三倍券的塑膠夾製作一個大板子，並區分成31格，只要每天依照日期拿取錢財，基本上就不會超出預算。而這個方法也很適合比較無法控制消費欲望的人，只要透過簡單的DIY，就能輕鬆理財、存錢。

這名男網友日前在「爆怨公社」上發文表示，「真的有妻子用這招，來馭夫嗎？」從原PO發出的照片可以發現，以三倍券的塑膠夾製作的板子中，一共區分了31格，也就是整整一個月的天數，每個格子內都放有200元，象徵每天的花費預算都只能落在200元內。

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原PO也向記者透露，「這是我做的，不是老婆做的耶」，他只是好奇是否有人會用這種方式來控制伴侶的花費；而他也大方表示，用三倍券的塑膠夾製作不但簡易、快速，且還不用花上任何成本。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「這蠻好用的，我馭自己」、「一天200（元）我用不完耶」、「這招僅限不菸不酒的」、「這造型有點母湯」、「一天200（元）看著都心酸」、「好整齊哦」、「如果只有30天，那31（日）就是獎勵了」、「我連老公賺多少都不知道」、「這個不錯餒，可以給小孩零用錢用」。