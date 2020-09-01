美欲成立「類北約」新組織…將印澳日關係正式化！　共同防範中國

▲美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國副國務卿兼對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）表示，目前華府的目標是將與「四方安全對話」（Quad）組織正式化，讓美國、印度、澳洲與日本的合作更加緊密，性質將會更接近北大西洋公約組織（NATO）。

根據《南華早報》報導，畢根8月31日指出，華府的目標是讓美國、印度、澳洲與日本4個國家和其他地區合作，共同防範「來自中國的潛在威脅」，用更結構化的方式吸引印太地區相同價值觀的國家。畢根說，目前印太地區缺乏強大的多邊組織，必須視情況成立，「他們沒有北約的堅韌不拔，我認為亞洲最強的組織往往不夠包容。」

畢根表示，華府會堅定在太平洋地區建立類似北約組織的野心，但仍需要在其他國家同樣堅持的狀況下才能成立。他也暗示，除了原有的印澳日以外，美方也希望能拉攏南韓、越南和紐西蘭。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，美國計畫在9月到10月之間與「四方安全對話」（Quad）成員國日本、印度和澳洲舉辦高階會談。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則會在這段時間與日本、印度、澳洲的外交長官會晤。

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