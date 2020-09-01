無薪假家數852家、1.9萬人　勞動部：多以微型、小型企業為主

▲勞動部公布最新無薪假統計。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（1）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到852家，實施人數來到1萬9850人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增32家，人數減少199人。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業336家、批發及零售業260家、支援服務52家；實施人數前三名依序為製造業1萬3484人、批發及零售業3627人、運輸及倉儲業779人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，這次無薪假的家數新增但人數卻減少，主要原因為這次有兩家比較大家的製造業停止實施；從這次的統計中也能看到批發零售業的家數增加最多，較上次新增18家，主要都是小型及微型企業為主。

另外，黃維琛進一步解釋，這次批發零售業新增最多的產業大多是跟製造業相關，其中最明顯的就是紡織業相關的，如成衣販售相關，大多數是因為疫情影響，導致外銷中斷，進而連帶影響整個產業鏈，目前經濟部推動的紓困3.0也在進行中了，勞動部也會持續將減班休息相關資料匯報給經濟部。