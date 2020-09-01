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台灣卜蜂大股東、正大集團求親日盛金有譜　官方審核本周將定案

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

日盛金控大股東香港建群投資將出售持股24.09%，並與承接的買家泰國正大集團（卜蜂集團）向金管會送件申請，據了解該投資案須通過經濟部投審會、金管會之審查，本周可望定案，台灣卜蜂則表示對母公司投資佈局樂見其成，但審核通過前不便發表評論。

泰國正大集團於中國大陸以外市場被稱作卜蜂集團，集團董事長為謝吉人，集團執行長為謝榮人，正大集團為台灣卜蜂之母公司，早已跨足亞洲、美國等海外市場投資佈局，產業別包括農牧水產、電信、房地產、國際貿易與石化產業，目前持股台灣卜蜂約四成股權。

請繼續往下閱讀...

目前日盛金有兩大外資股東，包括日本新生銀行持股35.49%、香港建群投資（Capital Target Limited）持股24.09%，外傳建群投資求售日盛金股權多年，始終只聞樓梯響，但近來市場盛傳，泰國正大集團正與日盛金大股東洽談中，也已向經濟部、金管會遞件申請審核。

依據金管會規定，同一人或同一關係人持有金控股權超過百分之十以上，須經過大股東適格性審查，相關辦法並規定，同一人或同一關係人為法人者，應就其財務及業務有助於金控公司的健全經營提出合理說明，金管會會依此針對產金分離政策，進行審查。

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