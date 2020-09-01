譚德塞：「假裝疫情結束」就解封國家將成災難源頭！

▲世衛秘書長譚德塞警告各國，未控制疫情就解封是災難的源頭。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情在全球大流行八個月後，世界衛生組織（WHO）提醒，儘管人們已厭倦了充滿各種限制的生活，並急於重返正常，但「沒有任何一個國家可以假裝疫情已經結束」，各國仍需落實安全措施以控制病毒的擴散，否則災難可能會捲土重來。WHO也舉出若需安全解封，各界所需要注意的幾個事項。

路透社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦總部的記者會上表示，WHO完全理解人們對於長達八個月的防疫生活已深感厭倦，他們也支持各國推動重啟經濟與社會活動的政策，不過安全解封仍是他們所堅持的。

譚德塞強調，沒有任何一個國家可以假裝疫情已經結束，未控制疫情就解封後患無窮，「防疫控制做得越嚴謹的國家，將更有可能被安全解封，因此如果各國迫切想要解封本國，他們更需要認真防止病毒的傳播。 」

據CNBC報導，目前各國的「爆發性疫情」幾乎都與民眾聚集球場、夜店、宗教場所等人潮密集的地方有關，人群聚集也讓這些地方爆發群聚感染。譚德塞提醒，「政府必須進行風險評估後，再推出制定如何及何時允許民眾聚集的相關政策，人們可以以『創新的方式』來進行社會活動。」一旦發現感染案例，各國政府還能通過檢測與追踪接觸者並嚴格隔離，以實施有針對性的應對措施。

他也指出，各國應通過保護弱勢與高風險群體來防止病毒傳播，此舉不止可以降低死亡率，更能減輕國家公衛系統的負擔；而民眾也必須扮演好自己的角色，落實佩戴口罩、保持社交距離以及勤洗手等安全措施。