韋德齊訪台…北京怒了！德議員籲「歐盟立場一致」：避免捷克遭報復

▲捷克參議院議長韋德齊8月31日出席台捷經貿論壇表示，台捷深化經貿合作全球人民都在看。（圖／經濟部提供）



文／中央社記者林育立柏林31日專電

中國外長王毅揚言捷克參院議長維特齊（MilošVystrčil）將為訪台付出代價，德國國會外交委員會主席對此表示不滿，籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報復。在歐洲訪問的王毅明天將會晤德國外長。

德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）表示，歐盟成員國即使承認一中政策，依然能訪問台灣，討論如何合作對抗疫情。

洛特根接受《商報》（Handelsblatt）訪問時，批評王毅在德國訪問時，對另一個歐盟成員國和一名國會議員點名威脅，不僅是對外交、也是對民主的冒犯，「德國政府和我們國會議員都不應該當作什麼事也沒發生」。

洛特根說，台灣在地圖上不是空白，而是必須處理的現實，歐盟應該迅速達成共識，保護個別成員國不被中國報復。洛特根是是德國執政黨基民黨（CDU）的重量級議員，已宣布將競逐黨主席和下一屆的德國總理。

中國國務委員兼外交部長王毅8月25日起出訪歐洲，明天將在柏林會晤德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。

《商報》指出，王毅這次出訪歐洲引起不少議論。他先是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）源自中國表示懷疑，接著試圖拉攏歐洲與中國合作對抗美國。最大的爭議是他指捷克參議院議長維特齊訪台是「挑釁」，威脅捷克將「付出深重代價」。

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