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重獲寵幸畫面曝！泰廢妃抵德　國王接機「親暱攙扶」互動超甜蜜

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▲泰國廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）飛抵德國慕尼黑機場，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）親自接機親暱攙扶。（圖／翻攝Twitter@zenjournalist）

▲泰國廢妃詩妮娜8月29日飛抵德國慕尼黑機場，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功接機，親暱攙扶。（圖／翻攝Twitter@zenjournalist）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國35歲廢妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）去年被指控「對君主不忠」，遭泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）拔除一切頭銜，關押在曼谷附近的空隆中央監獄。她坐牢近1年後，卻於上（8）月29日獲釋出獄，搭機飛抵德國慕尼黑，與親自接機的泰王互動親密。畫面流出以後，再度引發各界揣測。

根據德國《圖片報》（BILD），詩妮娜29日獲釋以後，立刻搭乘泰皇其中一架私人波音737飛機抵達慕尼黑機場（Munich Airport）。現年68歲的泰王身穿黑色背心現身，親暱地攙扶著愛妾。

泰王在疫情期間並未待在國內，而是帶著20名「後宮」前往德國加爾米施─帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen），包下四星級「索南比希爾大酒店」（Grand Hotel Sonnenbichl）躲疫情。他29日接機成功以後，就帶著詩妮娜返回這裡。

外媒指出，詩妮娜29日才抵達，泰王另一架編號HS-MVS的波音737飛機31日就從慕尼黑起飛，前往蘇黎世。

泰國專家與記者馬修（Andrew MacGregor Marshall）說明，泰國素提達王后（Queen Suthida）目前居住在瑞士恩格爾貝格（Engelberg），泰王前往拜訪前，通常都會先飛抵蘇黎世機場。外界猜測，泰王此舉是否想要安撫妻子。

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