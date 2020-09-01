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美大選倒數2月！川普民調狂追「力拚逆轉」　德國之聲：很可能連任

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲美國許多民調最新結果顯示，現任總統川普支持率急起直追，在幾項數據中，甚至已經超越民主黨競爭對手拜登。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國11月3日即將迎接總統大選，根據最新全國民調結果，原本落後的總統川普急起直追，支持率直逼拜登，甚至已經超前競爭對手。《德國之聲》（DW）記者波爾（Ines Pohl）投書社論表示，雖然川普透過謊言、混亂與恐嚇競選，卻「很有可能贏得這場戰鬥」。

根據民主研究所／《周日快報》民意調查（DI/Sunday Express poll）最新結果，川普以48％支持率贏過拜登的45％，在關鍵搖擺州差距更大，川普獲得49％，拜登只拿下42%。儘管該機構公布的民調結果素有偏好總統的紀錄，但也曾精準預測美國2016年大選與英國脫歐。

另據美國民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitics），愛默生學院（Emerson College）於8月31日公布的民調指出，拜登僅以2％差距險勝川普，在特拉法加集團（Trafalgar Group）的數據中，川普甚至以52％支持率遠勝拜登的41％。

▲▼共和黨,全代會,川普,口罩。（圖／路透）

▲川普8月27日在共和黨全代會上正式接受提名。（圖／路透）

▲▼民主黨全代會,賀錦麗。（圖／路透）

▲拜登與副手賀錦麗在民主黨全代會上接受提名，正式成為總統、副總統候選人。（圖／路透）

波爾談及共和、民主兩黨的全國代表大會時表示，在這個疫情大流行的年代，無法舉行大規模活動，使得大選的一切不同以往，雙方競選團隊必須在虛擬世界裡啟動爭奪白宮大位的關鍵階段。雖然現在不可能指出哪方比較完善地掌握這些前所未有的挑戰，但兩黨都試圖在服務基層與吸引尚未下定決心的選民之間保持平衡。

波爾指出，炫耀性的全代會無法看出誰是贏家，但失敗者注定是美國人民，這些人們生活的社會，甚至連經驗、現實與基本共同生活規則都無法達成共識，負面經濟數據被掩蓋，陰謀論者把他國想像成企圖征服美國的危險力量，而致命的新冠病毒威脅卻被淡化。

波爾提到，「政治人物的宣稱經得起檢驗」，就應該是共識之一，但川普卻踐踏了這一切，不論記者或科學家，任何質疑他謊言與扭曲事實言論的人，都被貶低為煽動者，而許多美國人只相信符合其世界觀的事物。

▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲《德國之聲》記者波爾認為，川普政府使得美國分裂，透過欺騙性政治，替社會帶來極大破壞。（圖／路透）

波爾也以「選秀節目取代殘酷事實」來形容美國政治局勢，指出全代會進一步突顯美國分裂的程度，以及川普政府過去幾年的欺騙性政治帶來多大的破壞，「而現在競選最激烈的階段已經展開，這是一場前所未有的戰爭，因為事實無法起任何作用」。

波爾進一步指出，民主黨對此卻完全沒有答案，反而正中「民主敵人」的下懷，未能成功培育出華盛頓菁英以外的新時代政治人物，而這對於許多美國選民而言，已經足以證明目前的體制崩潰，且只關心自身利益。

波爾深深替美國感到擔憂。她提問，一位民粹主義者潛在的連任可能性，對於其他民主國家而言意味著什麼？這將會是全球趨勢的風向球嗎？

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