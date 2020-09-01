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「梅莎」強襲沖繩！3萬多戶停電　日本氣象廳：房屋可能倒塌　

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▲▼第9號颱風梅莎9月1日後預估路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳9月1日公布之第9號颱風梅莎預估路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張寧倢／綜合報導

第9號颱風「梅莎」風速猛烈、結構結實，接近強颱等級，今（1日）移動路徑預計將穿越日本沖繩，造成當地3萬1千多戶停電。日本氣象廳表示，這幾天梅莎還會不斷增強，預計兩天後挾帶強大力量北上接近九州，屆時將帶來可觀的降雨及狂風。

根據《NHK》報導，梅莎於1日清晨襲擊沖繩，持續刮起陣陣強風，不僅有248個航班停飛，電力系統受也到颱風影響而損壞。全縣共計3萬1千多戶無法順利供電，電力公司將於颱風趨緩後進行搶修工作。依據沖繩縣消防局統計，目前共有5人因颱風而受傷。

日本氣象廳公告，1號上午9點觀測到梅莎以每小時20公里的速度朝北前進，中心氣壓940百帕，中心附近的最大風速為每秒45公尺，瞬間最大陣風則達到每秒65公尺。

沖繩今日（1日）預計會達到瞬間最大陣風70公尺，每小時80毫米以上降雨，附近海域預估浪高可達13公尺，有機會出現破記錄的大浪。日本氣象廳表示，到了晚上，逐漸增強的風雨足以造成沖繩地區房屋倒塌、山坡土石流。沿海及河口地區亦可能發生洪水、河水氾濫。呼籲民眾注意當局發布的避難資訊，及時撤離至「堅固」的建築物。

另外，目前沖繩縣已有33市町村緊急開設了避難中心，工作人員協助民眾防災避難的同時也配合新冠肺炎防疫，實施量測體溫、填寫健康管理報告，若出現發燒者將安排至獨立的隔離間。

2015年第15號颱風在石垣島觀測到的瞬間最大陣風為71公尺，便造成電線桿傾倒與汽車爆炸事故。2012年第17號颱風在沖繩那霸市瞬間最大陣風為61.2公尺，數據上比今年的梅莎稍弱，卻釀成卡車、客車翻覆意外，當時共有90多人受傷。

接下來兩天，梅莎颱風的實力將持續增強，朝著九州的西部海域一路北上，除了緊閉門窗、避免外出之外，日本官方也建議民眾儲備食物及水，為長期停電做準備。

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