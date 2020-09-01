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南韓新冠確診破「2萬大關」！首爾引爆多宗群聚感染　超商禁飲食

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▲▼首爾鐘路酒吧街道冷清，宛如空城。（圖／達志影像）

▲首爾鐘路酒吧街道冷清，宛如空城。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散局勢雖與之前相比稍有減緩，不過重症患者激增，以及感染途徑未明的患者比率逐漸增加，卻也讓當局相當頭疼，偏鄉地區病床數不足的問題刻不容緩！根據統計，截至1日上午0時，南韓今（1）日上午10時共通報235起病例，其中包含222例境內感染，另外13例則為海外感染。目前南韓累計確診數已突破2萬大關，來到20182例、324例死亡。

綜合《韓聯社》、《News1》報導，首都圈疫情最為嚴峻，且仍以首爾市城北區「愛第一教會」與8月15日首爾光化門示威集會仍持續傳出相關感染者；另外，首爾市一夕之間突然傳出多宗群聚感染案，包括道峰區運動場所、信用卡發卡公司、江東區某醫院、西大門區北加佐洞KT電信公司分行、江西區保全公司、銅雀區讀書咖啡廳、城北區療養院等。

▲▼首爾神學校傳出群聚感染。（圖／達志影像）

▲首爾神學校傳出群聚感染。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈新增病例數高達175例（首爾佔93例、京畿道佔60例、仁川佔22例）；大田佔8例；忠清南道佔7例；蔚山佔6例；慶尚北道佔5例；光州、江原道、全羅南道各佔4例；釜山、慶尚南道各佔3例；大邱、忠清北道、濟州島各佔1例。

截至8月31日中午12時，「愛第一教會」累計1056例，而病毒持續滲透至各宗教場所、職場、醫療院所、校園等地，多宗群聚感染案例增，且感染途徑未明比率也不斷增加；參與8月15日首爾光化門示威集會的感染者散佈在南韓14個市與道，增至399人。

首爾市永登浦區權能教會（권능교회）累計29人感染；首爾市銅雀區首爾神學校累計31人感染；首爾市麻浦區軍人權中心（군인권센터）累計9人感染；釜山市蓮堤區住商混和大樓聚會感染累計8例；濟州島西歸浦市民宿「屋頂庭園」（루프탑정원）增至7人感染。

▲▼首爾市府宣布，市內公車夜間班次將縮減20%。（圖／達志影像）

▲首爾市府宣布，市內公車晚間9時以後之班次將縮減20%。（圖／達志影像）

另外，光州市北區「聖林浸禮教會」（성림침레교회，暫譯）一名信徒在北上參與首爾光化門示威後，回到教會參與至少3次的禮拜活動，造成教會群聚感染，目前累計4人感染；而光州市東區「金陽住商大樓」（금양오피스텔，暫譯）累計32例、光州市北區「日谷教會」（일곡교회）累計30例。

南韓境內的重症患者正持續激增！根據統計，與昨（31）日相比就增加25人病情惡化，目前共累計104名患者病況危急。然而，可供患者使用的病床數瀕臨飽和、不敷使用，大田、江原道、全羅南北道甚至已無可收重症患者的病床。

南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立（김강립）於1日的例行記者會上表示，此波大流行高齡患者佔多數，且高齡患者本來就屬於新冠肺炎高風險族群，「近2周的重症患者就增加了高達8倍！」

▲▼政府規範餐飲店晚間9時後禁止內用，民眾轉而聚集超商。（圖／路透社）

▲政府規範餐飲店晚間9時後禁止內用，民眾轉而聚集超商。（圖／路透社）

日前南韓政府針對首都圈的「社交距離防疫」政策提升至2.5階段，不僅連鎖咖啡廳全面禁止內用，餐飲店晚間9時隔日凌晨5時也只允許外帶與外送服務，結合「集合禁止令」，酒店、酒吧等全面暫停營業，許多消費者進而轉戰至超商，在超商前的露天座椅聚餐、飲酒。對此，防疫當局1日宣布，大型超商晚間9時以後禁止內用，不過煮泡麵、微波等難以規範。

而首爾市府也頒布新規定，登記於市內的所有短期租賃巴士（遊覽車等），若做為觀光、參與集會等用途載運旅客，須向政府提供「KI-Pass」電子出入名簿，登記每位旅客的個人資訊。

►防疫警戒提升！南韓日增299例　大邱爆「教會群聚」：曾參加示威

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