印度前總統穆克吉「染疫辭世」享壽84歲　生前摔倒送院才確診

▲印度前總統穆克吉染疫辭世。（圖／翻攝自推特「@sush7_007」）

文／中央社記者康世人新德里31日專電

曾無懼中國壓力與西藏精神領袖達賴喇嘛會面的印度前總統穆克吉8月確診感染新冠肺炎，今天病情惡化辭世，享壽84歲。印度總理莫迪等政治領袖表達哀悼之意。

雖然印度中央政治領袖中已有多人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但穆克吉（Pranab Mukherjee）可能是這波疫情中染疫病逝的第一位。

穆克吉8月初入院接受腦部手術，10日因在家中摔倒而再度入院接受手術清除腦部血塊，並在手術前接受新型冠狀病毒檢測，確診感染2019冠狀病毒疾病，隔天就因呼吸困難而接上呼吸器。醫生今天上午警告穆克吉病況危險，不久後他兒子阿比吉特（Abhijit Mukherjee）也推文要人們為他的父親祈禱。

在發出上述推文3小時後，阿比吉特推文說：「懷著沈重的心情通知你們，儘管陸軍RR醫院（RR Hospital）醫生盡了最大努力，但我的父親穆克吉還是在剛剛去世了。」

印度News 18等媒體報導，穆克吉的病況從昨晚開始惡化，RR醫院今天發出聲明說，穆克吉因肺部感染死於敗血症狀。

印度知名政治人物對穆克吉辭世推文表達哀痛之意，莫迪推文讚揚穆克吉對印度的國家發展留下不可抹滅的印記，推崇他是位傑出的學者和偉大的政治家，在政治領域和社會各階層都受到欽佩。

國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）也推文對同黨前輩的去世表達極度悲傷，除向他致敬外，也對他的家人表達深切的哀悼之意。

穆克吉曾從擔任教師和新聞記者，1969年以國大黨黨員的身分首度進入國會，在國會上院擔任議員，從此展開他長達51年的國會議員生涯，7次擔任國會議員，並於3個總理的內閣擔任過外交、國防和財政等部會首長。

甘地夫人（Indira Gandhi）在擔任總理時稱讚穆克吉是忠誠而保守祕密的人；在國大黨陷入分裂危機時，穆克吉也與甘地夫人站在一起渡過難關。

穆克吉2012年被印度國會和各省市議會組成的選舉團選為總統，並於莫迪政府2014年上台後繼續總統任期，期間雖然與莫迪有許多政見不合，但仍保持風度不公開與莫迪的問題，直到2017年7月從總統職務上退休後，才公開對莫迪的政策提出批評。

穆克吉擔任總統期間，無懼中國壓力，於2016年12月10日國際人權日邀請西藏精神領袖達賴喇嘛進入總統府參與活動，更於隔天單獨會見達賴喇嘛，引起中國的抗議。