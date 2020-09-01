　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度前總統穆克吉「染疫辭世」享壽84歲　生前摔倒送院才確診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度前總統穆克吉（Pranab Mukherjee）染疫辭世。（圖／翻攝自推特「@sush7_007」）

▲印度前總統穆克吉染疫辭世。（圖／翻攝自推特「@sush7_007」）

文／中央社記者康世人新德里31日專電

曾無懼中國壓力與西藏精神領袖達賴喇嘛會面的印度前總統穆克吉8月確診感染新冠肺炎，今天病情惡化辭世，享壽84歲。印度總理莫迪等政治領袖表達哀悼之意。

雖然印度中央政治領袖中已有多人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但穆克吉（Pranab Mukherjee）可能是這波疫情中染疫病逝的第一位。

穆克吉8月初入院接受腦部手術，10日因在家中摔倒而再度入院接受手術清除腦部血塊，並在手術前接受新型冠狀病毒檢測，確診感染2019冠狀病毒疾病，隔天就因呼吸困難而接上呼吸器。醫生今天上午警告穆克吉病況危險，不久後他兒子阿比吉特（Abhijit Mukherjee）也推文要人們為他的父親祈禱。

在發出上述推文3小時後，阿比吉特推文說：「懷著沈重的心情通知你們，儘管陸軍RR醫院（RR Hospital）醫生盡了最大努力，但我的父親穆克吉還是在剛剛去世了。」

印度News 18等媒體報導，穆克吉的病況從昨晚開始惡化，RR醫院今天發出聲明說，穆克吉因肺部感染死於敗血症狀。

印度知名政治人物對穆克吉辭世推文表達哀痛之意，莫迪推文讚揚穆克吉對印度的國家發展留下不可抹滅的印記，推崇他是位傑出的學者和偉大的政治家，在政治領域和社會各階層都受到欽佩。

國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）也推文對同黨前輩的去世表達極度悲傷，除向他致敬外，也對他的家人表達深切的哀悼之意。

穆克吉曾從擔任教師和新聞記者，1969年以國大黨黨員的身分首度進入國會，在國會上院擔任議員，從此展開他長達51年的國會議員生涯，7次擔任國會議員，並於3個總理的內閣擔任過外交、國防和財政等部會首長。

甘地夫人（Indira Gandhi）在擔任總理時稱讚穆克吉是忠誠而保守祕密的人；在國大黨陷入分裂危機時，穆克吉也與甘地夫人站在一起渡過難關。

穆克吉2012年被印度國會和各省市議會組成的選舉團選為總統，並於莫迪政府2014年上台後繼續總統任期，期間雖然與莫迪有許多政見不合，但仍保持風度不公開與莫迪的問題，直到2017年7月從總統職務上退休後，才公開對莫迪的政策提出批評。

穆克吉擔任總統期間，無懼中國壓力，於2016年12月10日國際人權日邀請西藏精神領袖達賴喇嘛進入總統府參與活動，更於隔天單獨會見達賴喇嘛，引起中國的抗議。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
每周都有5萬可花！高雄失聯少女私聊3月北上打工　母：她賣面膜
歐漢聲、JR驚爆不合！　錄影現場飆罵「有他沒有我」…陷害內幕
中彈內幕！館長誇口獨占百億海鮮網購市場　藏鏡人怒花200萬索
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中俄新冠疫苗「含1成分」　科學家質疑效果差：多數人具有抗體

梅莎颱風襲沖繩！最大風速能「毀屋掀車」　日氣象廳警告居民嚴防

印度前總統穆克吉「染疫辭世」享壽84歲　生前摔倒送院才確診

美亞太助卿公開「2關鍵因素」：美國須行動恢復台海平衡

王毅恫嚇維特齊「付沉重代價」　捷克外交部召中國大使抗議

道瓊創1984年來最佳8月漲幅！　標普漲7%締造34年佳績

維特齊反嗆王毅干涉內政！　捷克學者：反抗中共流氓行徑

美亞太助卿重申對台6項保證：破壞穩定行為來自北京　非台北或華府

日本新首相菅義偉呼聲最高　「前兩大派系相挺」最快16日接任

竊密事件頻傳　美國務卿蓬佩奧：川普擬限制中國學生及研究員赴美

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

獨居老翁飼養2兔10年暴增百隻　屋內環境髒亂、臭氣擾鄰遭檢舉

中俄新冠疫苗「含1成分」　科學家質疑效果差：多數人具有抗體

梅莎颱風襲沖繩！最大風速能「毀屋掀車」　日氣象廳警告居民嚴防

印度前總統穆克吉「染疫辭世」享壽84歲　生前摔倒送院才確診

美亞太助卿公開「2關鍵因素」：美國須行動恢復台海平衡

王毅恫嚇維特齊「付沉重代價」　捷克外交部召中國大使抗議

道瓊創1984年來最佳8月漲幅！　標普漲7%締造34年佳績

維特齊反嗆王毅干涉內政！　捷克學者：反抗中共流氓行徑

美亞太助卿重申對台6項保證：破壞穩定行為來自北京　非台北或華府

日本新首相菅義偉呼聲最高　「前兩大派系相挺」最快16日接任

竊密事件頻傳　美國務卿蓬佩奧：川普擬限制中國學生及研究員赴美

韓職／韓華鷹二軍投手確診成第一例　緊急停賽擴大採檢

莫彩曦驚喜宣布：我們回台灣了！　一落地…夫妻激動相擁畫面超感人

喉嚨卡卡、常清痰...症狀與胃食道逆流相似　「這病」光坐著就難受

蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心

2周前就找律師！他槍擊館長後狂打百通求助電話　最擔心的事曝光

定存90萬快到期！他想買股「保守型理財」　網推爆這2支：很穩

高顏值CEO登上「非誠勿擾」實境秀　拍YouTube化身「玻璃兄弟」網紅

中俄新冠疫苗「含1成分」　科學家質疑效果差：多數人具有抗體

載過高雄少女「車上搜出本票」　警挖開垃圾山再扣一份神祕文件

9/1正式上路！「2歲↓幼童」強制坐後向式安全座椅　違者最高罰3千

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

國際熱門新聞

20歲小爸玩槍走火　9個月女兒爆頭亡

過馬路太慢　男遭司機開8槍射殺

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

她睡醒喉嚨拉出「一條122cm」　 醫生嚇壞

5歲童躲風箏下　遭「風箏線吃腿」吹上高空摔地慘死

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

川普民調超車　義烏指數預測逆轉

大喜之日遭夫砍42刀亡　新娘死狀悽慘

加拿大國父雕像　示威者推倒斬首

富比士：台灣能讓中國付出沉重代價

防疫中躲地下開趴　25人慘一氧化碳中毒

控制哥聽「老婆與閨密大聊性生活」連3天地獄虐妻

王毅恫嚇維特齊　捷克外交部召中國大使抗議

踏青驚見「黃衣女關鐵籠」盯牆壁自語

更多熱門

相關新聞

美國染疫破600萬人　18萬例死亡

美國染疫破600萬人　18萬例死亡

新冠肺炎在美國爆發7個月以來，全美感染新型冠狀病毒人數於8月31日突破600萬例，死亡人數超過18萬3000人。哈佛全球健康研究所專家指出，美國新增病例數和住院率都已經出現下降趨勢，然而在中西部部分地區疫情仍然嚴重；另外，美國目前有兩款疫苗進入第三期試驗，但預計在2021年初以前還不會問世。

國台辦轟台灣防疫有漏洞！指揮中心回應

國台辦轟台灣防疫有漏洞！指揮中心回應

解放軍：印方再次非法越線　軍隊正採必要措施

解放軍：印方再次非法越線　軍隊正採必要措施

新冠疫苗需2劑　才有足夠抗體

新冠疫苗需2劑　才有足夠抗體

FDA考慮不等試驗　提前通過疫苗批准

FDA考慮不等試驗　提前通過疫苗批准

關鍵字：

印度新冠肺炎新型冠狀病毒穆克吉Pranab Mukherjee

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

茵聲關美肌真面目罕見現形！

幼兒園老師狂揍　家長心碎曝畫面

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

高雄少女手機訊號出現！台北中正區現蹤1小時

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面