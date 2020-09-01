維特齊反嗆王毅干涉內政！　捷克學者：反抗中共流氓行徑

▲捷克參議院議長維特齊參訪團抵台。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者陳韻聿台北1日電

中國外長王毅聲稱要捷克參議院議長維特齊為訪台「付出沉重代價」，捷克學者認為，中方逾越尺度的發言已引發召見中國大使等罕見強烈反應，這是在「反抗中共的流氓行徑」；至於捷中關係是否進一步緊張，要看中方意圖與下一步動作。

維特齊（Miloš Vystrčil）昨天接受捷克媒體採訪時說，對王毅的發言感到遺憾，因為這是干涉捷克內政。

他強調，捷克是主權獨立的國家，有意與各國發展良好關係；他此行率團訪台主要目的是促進兩個民主國家的合作，為捷克經濟發展盡可能創造良好條件。他並說，王毅的發言讓他想到前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）生前收到的威脅信。

柯佳洛原訂2月訪問台灣，卻不幸在出發前猝逝。維特齊昨天下午在政治大學演講時提到，柯佳洛計畫訪問台灣，卻受中國大使館及捷克最高階官員施壓，要求他取消行程。

捷克總統齊曼（Miloš Zeman）因政治立場傾向北京，強烈反對柯佳洛及維特齊訪台。不過，捷克外交部昨天已召見中國駐捷克大使張建敏，就中方針對維特齊訪台的異常強硬發言表達不滿。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員葉飛立（Filip Jirouš）接受中央社記者訪問時說，王毅的發言及中共黨媒環球時報社論稱維特齊是「政治流氓」，否認捷克有權詮釋自己的「一中政策」等言論，已如捷克外長佩崔切克（Tomáš Petříček）所說「逾越了外交尺度」，因此引發捷克政府罕見的強烈反應，這是在「反抗中共的流氓行徑」。

不過，葉飛立說，中方的強硬發言對捷克部分人士，仍可以發揮逼迫他們自我審查的功效，一如捷克政壇此前有些人不敢公開支持維特齊訪台。

「解析中國」負責人馬定和（Martin Hála）近日撰文指出，維特齊訪台不違背捷克的一中政策。他指出，捷克1993年與中國建交，採取一中政策，但保留對「一中」的獨立詮釋權，不涉入兩岸爭議，也未限制官員訪台層級；捷克不特別評論北京當局的「一中原則」，北京也不需涉入捷方的「一中政策」。

捷克智庫「國際事務協會」（AMO）研究員傅賢毅（Filip Šebok）認為，中方的強硬發言主要是為了「內銷」，想要向國內民眾展現共產黨致力維護中國利益。

國際事務協會中國影響力研究計畫MapInfluenCE主任卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）說，中方由外長王毅出馬發言，顯示中方評論維特齊訪台一事的層級拉高，而平時傾向支持齊曼親中立場的總理巴比什（Andrej Babiš）此次也支持外交部召見張建敏。

卡拉斯蔻娃認為，若對立進一步升高，捷克駐中國大使佟福德（Vladimír Tomšík）也可能被召見，局面是否演變成雙方相互驅逐大使，主要看中方的意圖和它的下一步動作。