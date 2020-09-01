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美國新冠染疫突破600萬人　死亡超過18萬3000例

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▲▼紐約地鐵實施防疫消毒。（圖／路透）

▲紐約地鐵實施防疫消毒。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎在美國爆發7個月以來，全美感染新型冠狀病毒人數於8月31日突破600萬例，死亡人數超過18萬3000人。哈佛全球健康研究所專家指出，美國新增病例數和住院率都已經出現下降趨勢，然而在中西部部分地區疫情仍然嚴重；另外，美國目前有兩款疫苗進入第三期試驗，但預計在2021年初以前還無法問世。

根據CNN報導，哈佛全球健康研究所長賈哈（Ashish Jha）表示，以全國而言，美國在「八月最後一天的情況顯然比八月第一天更好」。賈哈表示，全美每日確診病例數逐日下降，死亡率和住院率也開始下降。這主要歸功於德州、亞利桑那州和佛羅里達州的口罩與防疫相關政策奏效。

相比之下，美國部分地區疫情甚至比一個月前更加惡化，例如南北達科他州、堪薩斯州等地。賈哈表示，「以全國而言，我們仍然看見許多病例增長，所以我們還有許多路要走。」

美國衛生官員表示，目前美國有兩款疫苗進入第3期試驗，但在2021年初之前可能還無法問世。FDA專員哈恩（Stephen Hahn）博士向英國《金融時報》（Financial Times）表示，FDA可能考慮在第3階段試驗結束前批准疫苗。

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