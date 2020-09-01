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美國聯準會再釋「寬鬆訊號」！投資專家：美股資金動能改善

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▲美股，股市，投資，市場，交易。（圖／路透社）

▲美國股市上周多有正面表現。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

美國聯準會（Fed）再釋寬鬆立場，顯示復甦跡象的經濟數據持續推升市場信心，股市上周多有正面表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球各地股市資金雖仍呈淨流出狀態，但多較前一周有收斂，其中美國股市單周淨流出約27.66億美元，流出幅度僅為前一周約3成，改善幅度明顯。

安聯投信表示，聯準會於上周宣布，在未來將以尋求平均2%通膨率為目標，並在未達成前會採取適當的貨幣政策加以刺激支持，暗示了美國未來將有一段時間保持目前較低利率水平，態度維持鴿派。

請繼續往下閱讀...

此外，美國上周也與歐盟達成一筆新關稅協議，將對約2億美元價值的商品相互減免關稅，相關正面消息激勵美股上周走揚，四大指數中除標普500、那斯達克在周五收盤時再刷新歷史紀錄，道瓊指數在連續2天的上漲後也回填今年以來跌幅，四大指數皆正式收復疫情缺口，重回上升態勢。

▲▼華爾街,紐約證交所,紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲最新經濟數據及指標企業財報多優於預期、對年底展望正向。（圖／路透社）

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，隨著美國近來肺炎確診人數顯下滑、疫苗研發進展正面，加上美國相關經濟數據持續轉佳，如IHS Markit最新美國8月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）初值皆優於預期並回升至2019年水平，激勵美股主要指數如標普、那斯達克等近來續創新高，顯示疫情雖未完全退散，但整體市場情緒已較3、4月時明顯恢復。

謝佳伶分析，在最新經濟數據及指標企業財報多優於預期、對年底展望正向，以及市場資金充裕的支撐下，美股後市應仍有表現空間；然而，接下來仍需密切觀察包括疫情、美中摩擦及美國總統大選等發展，是否會對市場帶來衝擊。

對此，謝佳伶建議此時布局美股可關注包括受惠於遠距工作的科技族群、持續發展5G的通信服務，以及非必須消費等，並聚焦具3至5年較佳能見度的企業，在後疫情時代持續參與成長。

除了股市外，謝佳伶認為，債市在市場資金充沛的此時，近月以來也多有不錯表現，其中美國高收益債市近來更是在聯準會推出的購債、紓困政策支持下表現不俗，單在7月內美林美國高收益債指數便上漲約4.78%。

其中，又以評級較佳的BB級表現最佳（5%），跟漲同期間標普500指數漲幅近九成，顯示在能提供優於公債等避險債券票息的同時，美國高收益債因受惠於美國穩健基本面也有不錯成長潛力，是債券市場中的優等生。

謝佳伶表示，雖市場信心較前兩季明顯轉佳，但因許多不確定性未根除，仍有可能隨時為市場帶來意料之外的震盪，故建議此時可同時布局上述美國成長股、高收益債等資產，並適量搭配如掩護性買權等操作，在波動出現時藉由權利金收益增加整體資產抗跌性，除可因多元布局參與不同資產成長，也可適度降低重押單一資產、避開特定債券的違約風險。

▲▼美股,紐約證交所,。（圖／路透）

▲近來在美國大選、美中貿易議題及地緣政治的不確定性干擾下，台股近來大致呈現橫向盤整格局，市場整體觀望意味明顯。（圖／路透社）

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，因部分權值股短線上面臨漲多調節壓力，近期部分資金轉往有基本面支撐、且評價面也有空間或具落後補漲潛力的族群。此外，近來在美國大選、美中貿易議題及地緣政治的不確定性干擾下，台股近來大致呈現橫向盤整格局，市場整體觀望意味明顯。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，隨著台股在基本面支撐及充沛資金的推升下來到相對高檔後，皆下來操作難度也將隨之增加。接下來對於近期處於盤整的權值與科技上游股未來展望仍維持正面，但在盤面資金快速輪動下，部分電子下游族群或股價先前已面臨修正的族群，也重新成為焦點。

往後觀察，鍾安陵表示，雖目前台股處於盤整格局，但原本的長線成長趨勢題材如5G、雲端大數據與伺服器等並無改變。在利空消息部分，市場已陸續消化之前美國華為禁令的影響；至於部分對於庫存的雜音，則應重新回到對未來消費動能變化的觀察上，做為後市投資判斷。

 

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