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市場情緒正向、疫苗發展樂觀　投資專家：高收益債重拾資金動能

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美國經濟復甦持續，加上市場對疫苗發展態度樂觀，風險性資產走揚，政府公債回跌。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

美國經濟復甦持續，加上市場對疫苗發展態度樂觀，風險性資產走揚，政府公債回跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債與新興市場債等皆迎來資金淨流入，其中高收益債由前一周的微幅淨流出轉為淨流入約16.8億美元，重拾動能。

安聯投信指出，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾上周於全球央行年會宣布將採「平均通膨架構」，即訂定平均通膨目標、但容忍通膨超過2%一段時間，不輕易恢復升息。聯準會此一立場拉高市場對通膨預期，偏鴿態度除使風險性債券如高收益債上周受到激勵走升外，也使長天期債券及政府公債等避險資產利率彈升，價格多受到壓抑。

請繼續往下閱讀...

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近來在重要經濟數據轉佳、企業獲利及優於預期的前提下，以美股為首的風險性資產持續創高，然而對風險屬性較為保守的投資人來說，除了多少擔心價格是否偏高外，也擔心包括疫情、美中衝突在內等不確定性隨時可帶來較大幅度波動，尤其是對風險性資產而言。

在避險資產方面，謝佳伶表示，因目前平均值利率多偏低，若要追求更佳的票息，便須轉往存續天期更長的券種，且因存續期較長，期間便可能承受更多的價格波動風險。

觀察市場上主要受到資金青睞的保守債券，較具代表性的美國10年期公債至8月下旬殖利率已來到約0.6%左右的低點，且波動幅度不小；同期間美國投資級債的殖利率也下探至1.99%，而平均存續期也已超過8年，投資人恐須在如此較長的存續期內，承受較多價格發生波動風險。

相對於傳統保守債券，謝佳伶指出，美國短年期高收益債除擁有高收益債原有優於保守債券的票息的優勢外，更可受惠於較短的存續天期（1-3年間），降低在到期日前可能遇到價格波動的風險，創造出既可提供較佳收益，但同時降低資產波動的投資優選。

謝佳伶指出，在布局美國短年期高收益債時，可著重在位處較低景氣循環產業，且具利基、市場競爭力的龍頭企業，密切觀察企業獲利能力、償債能力變化，並注意標的的流動性，作為挑選債券的重要指標。

針對產業面分析，謝佳伶進一步指出，隨著經濟持續復甦，航太相關產業有望逐漸好轉；此外，受惠於低利寬鬆環境及居家辦公等趨勢，根據美國全國房地產經紀人協會數據指出，美國7月成屋銷售月增率來到24.7%，為2006年底以來最大漲幅，故包括營建、房地產服務等，也有表現機會，可以在布局美短高時多加關注。

 

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