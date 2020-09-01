台灣No.1！台美雙認證後　首款兒童近視控制日拋隱形眼鏡　搶先全亞太登台！

【企劃特輯】

美商酷柏光學所推出的「MiSight® 1 Day日拋隱形眼鏡」為美國食品藥物管理局（FDA）至今唯一一款核准可作為兒童近視控制並矯正視力的軟式隱形眼鏡，今年1月，臺灣食藥署亦批准此日拋隱形眼鏡，適用於9～15歲兒童。此技術被英國隱形眼鏡協會和國際眼睛保健工業媒體公認為眼睛保健領域最具創新的發展之一，可協助台灣近視兒童、家長及眼科醫療人員，共同對抗逐年攀升的近視盛行率，並將於近期正式在台上市。

近視是因眼球增長，導致光線焦點落在視網膜之前，而非視網膜之上。高度近視為許多眼疾（例如：白內障、視網膜剝離、青光眼和黃斑部病變等）高危險群之一，而非高度近視的孩童，日後罹患白內障、視網膜剝離的風險，也相較同齡、無近視的孩童增加。這呼應了世界衛生組織（WHO）於2015年的報告，「近視與高度近視的全球盛行率已拉警報，高度近視相關的病理狀況導致視力損害的風險更是顯著增加」。

酷柏光學全球近視管理副總裁James Gardner表示「目前MiSight® 1 Day日拋隱形眼鏡已在20多國上市，今年更獲臺灣食藥署核准，展現酷柏光學在近視管理推廣和臨床實踐的承諾。我們對這項產品在改善兒童眼睛健康及生活品質之潛力非常有信心。」

此外，2020年雖受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，酷柏光學對於近視管理布局腳步不停歇。今年8月正式收購美國加州C&E GP Specialists（角膜塑型片製造公司）。此舉是繼收購Blanchard，Paragon、Procornea及Soflex後，再度擴大酷柏光學在視力保健業務版圖，期待未來消費者，能獲得更多、更完善的眼科醫療服務。