高顏值CEO登上「非誠勿擾」實境秀　拍YouTube化身「玻璃兄弟」網紅

▲華夏玻璃執行長廖冠傑(左)、副執行長廖唯傑(右)，拍攝影片放上YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube「玻璃兄弟」）

記者吳佳穎／新竹報導

我們常用「玻璃心」形容人情感脆弱、不堪一擊；但在產業衰退的危急時刻，接下家族事業的華夏玻璃執行長廖冠傑卻說：「經過高溫淬鍊、打破再燒還能重生，才是玻璃真正的靈魂！」

推銷玻璃容器 環保又藝術

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談起玻璃的優點，廖冠傑宛如傳教士，說玻璃環保，又具有藝術美感的潛力。華夏玻璃工廠的原料來源有50%是回收玻璃，這些碎裂的玻璃，只要再經過攝氏700、800度高溫熔化、重新壓模，出來就又是澄澈如新的玻璃瓶。

他說：「玻璃的好處就是100％可回收，在重視環保的歐美國家，被當作是主流的包裝容器使用，所以我們外銷美國占營業額來源的最大宗，約占6、7成。在台灣、中國大陸東南亞，大家會覺得玻璃太重、比較喜歡塑膠品，的確需要再重新認識玻璃！」

▲華夏玻璃總經理廖冠傑，曾登上大陸交友實境秀《非誠勿擾》的舞台。（圖／翻攝自Youtube）

為促銷自家品牌 參加大陸節目《非誠勿擾》

廖冠傑說，從美國回台接家業第一年，先從品牌經理做起，自創品牌水晶靈（Aqua Soul），一開始在中國大陸推。「那時候很喜歡飛去大陸，去感受當地的市場。天天在想，到底要怎麼賣東西，才能讓我的玻璃好賣。最好笑的是，為了要推銷我們的品牌，我去上大陸一檔非常紅的節目叫《非誠勿擾》，我一共上那個節目3次，就是為了給主持人喝我們的彈珠汽水。」

廖冠傑說：「為了要讓這個品牌能讓大家知道，然後能在全中國爆紅，就是上最紅的節目，給大家看，那時候成效不錯。」但他又笑說，徵友成效反而更好。

布局電商 拍YouTube當網紅

另外，在新冠肺炎疫情沒開始前，華夏早早進行電子商務布局，在不同的平台架設國際電商窗口，開拓更多客源。廖冠傑表示，未來會強化B2B2C這塊，希望華夏能成為玻璃界的Total Solution Provider（整體解決方案供應商），不管是任何加工、印刷，甚至量產、開模的問題，都可以成為自營商最棒的partner（夥伴） ，並且和有設計感的品牌合作，強強聯手推產品。

他分析，未來十年內，會有越來越多的「小自營商」，而B2B2C將是所有做生意的廠商都必經的過程。

另外，廖冠傑、廖唯傑兄弟檔近一年來也拍YouTube影片，樂當網紅，分享「玻璃兄弟」的日常生活、玻璃小知識。

廖冠傑認為，企業在轉型跟接班的過程中，一定要記得：「要做不一樣的事情。」。做一樣的事情，不是接班，那是「沒有接到」，只是在做「一模一樣的事情」。去改變，才能帶來新的能量，這個能量，才是讓公司繼續走下去的唯一辦法。

有玩心才做得長久

回台接班傳統產業，除了想點子的燒腦時刻，廖冠傑也自創面對問題的心法。「我會想辦法讓大家覺得這東西是有趣的、我自己也要覺得有趣！」所以，無論他當財務長，去跟銀行談判、簽債務體會「當老闆的包袱」，或者，現在當執行長，卻又常化身公關PR與媒體打交道，他都樂在其中。他說：「重點就是要享受那個好玩！」

新世代賺得財富的機會是「網路」

單從外表看廖冠傑，身為富過4代的「世家子弟」、常年在美國生活，做事都帶著玩心，但並沒有活在童話裡。台美兩地生活，廖冠傑觀察到，台灣跟美國蠻像的，都面臨年輕人買不起房子，無法像戰後嬰兒潮那一代累積可觀財富。「1980、1990年代出生的人，很難在物質生活上累積超過他們父母那輩。」

但他話鋒一轉，強調雖然我們「實體的機會」很少，但「網路上的機會」又比戰後嬰兒潮多很多！因為科技發展得太快，3G、4G、5G造成了這麼多特殊又龐大的公司，比方說Uber、Spotify，或是像IG、臉書這些大家都知道。這些很強大網路公司的出現，代表年輕世代反而有機會「透過網路去得到你想要的東西」。

他說：「在台灣也可以看到，網紅經濟這麼夯，每個人都可以是明星，每個人都可以創造流量。如果你有自己專業、本事或是顏質，能把流量變成現金的話，那你也可以創造非常可觀的財富！這個是上一代人沒有辦法經歷過的事情。我覺得每個世代，當然機會都不盡相同，但是創造財富的辦法，不一定沒有。」

廖冠傑說，自己是有點在往這個方向走，拍YouTube，就是希望透過網路，讓大家更認識玻璃。讓玻璃的氛圍更好一點，影響消費者層面、讓大家更喜歡玻璃。

▲華夏為台灣生產生活玻璃第一大廠，未來盼走向少量多樣、高利潤的Total Solution營業模式。（圖／記者吳佳穎攝）