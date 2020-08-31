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以色列首架專機「歷史性直航」阿聯　經沙烏地領空降落阿布達比

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▲▼以色列首架直航專機經沙烏地阿拉伯領空，降落在阿拉伯聯合大公國阿布達比。（圖／路透）

▲以色列首架直航專機經沙烏地阿拉伯領空，降落在阿聯阿布達比。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉

以色列和美國高階代表團搭機赴阿拉伯聯合大公國，為以色列和阿聯關係正常化協議最後潤飾。專機是以、阿聯間首架商業航班，沙烏地阿拉伯則首度同意以色列飛機通過領空。

半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列國營艾拉航空公司（El Al）航班編號LY971直航專機機身可見到以英文、希伯來文和阿拉伯文漆有「和平」字樣，於當地時間上午11時21分自特拉維夫起飛，下午4時之後不久降落阿布達比。

以色列向沙烏地提出的專機飛越領空申請於昨天獲准。以色列「國土報」（Haaretz）報導，根據飛機追蹤網站Flightradar24，LY971於起飛約25分鐘後通過約旦和沙烏地邊界，進入沙烏地西北部焦夫省（Al Jawf）。由於沙烏地不承認以色列，這是外界所知進入沙烏地領空的首架以色列飛機。

經美國居中斡旋，以色列、阿聯13日宣布達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accord），以色列同意中止兼併約旦河西岸占領區，換取阿聯與以色列關係正常化。阿聯是超過20年以來與以色列達成解決雙邊緊張關係的第一個阿拉伯國家，兩國擁有共同主要敵人伊朗，這是促成協議的主要原因。

但是阿聯此舉引發巴勒斯坦不滿，擔心力促以色列撤出占領區、接受建立巴勒斯坦國的泛阿拉伯國家長期立場將因此動搖。

白宮高級顧問暨美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）、白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）；以色列國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）分別率領雙方代表團。

庫許納登機前說：「這是歷史性航班，我們期盼它為中東和其他地方開啟更具歷史意義進程。」

代表團將在商業和旅遊等領域發掘雙邊合作契機，以色列還將另外派遣國防特使走訪阿聯。以色列官員期盼今天開始的兩天行程可以敲定以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）在華府簽署協議的日期，時間最早有可能落在9月間。

簽署儀式可望成為川普連任之路在外交政策上的一項重大文宣。川普政府也試圖撮合對伊朗引以為憂的其他阿拉伯國家與以色列交往，其中又以沙烏地的態度最動見觀瞻。不過利雅德已經暗示尚未準備好。

以色列「新消息報」（Yedioth Ahronoth）報導，針對是否與以色列關係正常化，沙烏地國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）意見相左，國王反對和平協議，但王儲「展現出更開放態度，只是還沒有批准這麼做」。

歐布萊恩昨天表示，很可能有更多阿拉伯和穆斯林國家「會很快地」追隨阿布達比腳步。他沒有點名，但以色列官員曾經公開提到過阿曼、巴林和蘇丹。近日也有報導指出，摩洛哥可能也在考慮與以色列達成類似協議，藉以換取對方在經濟和軍事上提供援助。

不過摩洛哥總理歐斯瑪尼（Saad Eddine el Othmani）上週表示，拒絕跟「猶太民族運動實體」關係正常化。

阿聯總統哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）29日正式取消對以色列進行經濟抵制。根據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，哈里發頒布命令允許以色列人及以色列企業在阿聯境內經商，阿聯也得以購買並交易以色列商品。

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