柏瑞投信：利差仍具收斂空間，亞債可望「再往上攻」

▲美國總體數據優於預期，沖淡中美關係緊張。（圖／路透，資料照）

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫苗試驗取得進展、美國總體數據優於預期，沖淡中美關係緊張以及部分國家疫情捲土重來的擔憂，激勵JACI亞洲債券指數8月持續彈升。

柏瑞投信表示，雖然疫情重擊全球，但亞洲經濟將率先全球復甦，而亞洲企業財務體質持續改善、亞洲政府持續寬鬆貨幣、不斷加碼財政刺激，都將為亞債提供支撐，年底前可望再往上攻。

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根據券商JP Morgan預估，2020年全球經濟體多數為負成長，包括成熟國家GDP增長率為-6.6%，新興市場為-1.8%，但亞洲為0.2%。2019年亞債企業財報的盈餘成長也很強勁，年增35.3%，而槓桿比率也微降，也就是企業舉債較少，償債能力也較好，從2018年的3倍減少0.4倍到2.6倍，顯示亞債擁有穩健的基本面。

柏瑞新興亞太策略債券基金經理人施宜君表示，如果把價格偏低的債券納入計算，外資券商JPM預估，今年JACI亞洲債券指數的違約率約在4%，優於其他新興市場。拉丁美洲債券今年預估違約率為5.4%、中東及非洲債券違約率預估7.2%。

雖然亞債已漲一波，但現在投資環境仍有利於亞債。因為全球經濟還需要一段時間才能回到疫情前榮景，全球央行的寬鬆政策不太可能在1年內就回收。另外，以殖利率水準來說，目前JACI亞洲債券指數的殖利率還有3%、JACI亞洲高收益債指數的殖利率水準也在7%以上，對比全球近乎零利率，相當具有投資吸引力。

就評價面來看，亞債也具有投資價值。施宜君指出，目前JACI亞洲投資等級債指數與JACI亞洲高收益債的利差，皆高於5年均值，未來都具有價格上漲機會，意即利差仍有收斂空間。

施宜君表示，在基金投組配置上，主要低配政府債、公用事業，高配原物料、能源。在國家配置上，高配日本、澳洲、中國；低配南韓、菲律賓與香港，目前將維持這樣的配置策略，並持續在初／次級市場尋找投資和換券機會。

柏瑞投信提醒，亞債企業將陸續公布上半年財報，要關注企業下半年的營運展望。另外，中美現階段兩方動作不大，但須留意美國總統選舉前，中美雙方是否加重反擊力道，以及其他地緣政治關係的後續發展，並留意亞洲債市仍有波動風險。