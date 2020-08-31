經長爭取簽署台美投資協定　王美花：美方應重視供應鏈安全議題

▲經濟部長王美花於美國「傳統基金會」舉辦之線上美台經濟合作展望研討會發言，爭取簽署台美雙邊貿易協定。（圖／翻攝自美台經濟合作展望研討會官網）

記者林淑慧／台北報導

美國「傳統基金會」今（31）晚九時舉辦線上美台經濟合作展望研討會，亞太助理國務卿史達偉（ David Stilwell ）公開與經濟部長王美花展開對話，王美花呼籲臺美經貿合作可從三大面向討論，包括防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定，也籲請各界支持台美簽署雙邊貿易協定（BTA）。

在蔡英文宣布放寬美豬、美牛進口後，美國華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation），今晚舉行台美線上座談，除了由駐美大使蕭美琴擔任引言人外，美國亞太助理國務卿史達偉也與經濟部長王美花，展開台美經貿對話。

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王美花表示，在防疫方面，台灣持續協助防護衣、呼吸器及口罩業者出口，促進與美國實驗室就檢測試劑之合作，此外，台美亦在研發疫苗及物資交流上合作。

台灣為美國長期重要的經貿及投資夥伴，王美花指出，我國半導體及資通訊產業實力堅強，並有完善的智財權保護機制，加上台灣在美國印太布局中具戰略重要性，台美合作將有助發展高科技及確保供應鏈互補及安全。

王美花強調，今年8月28日蔡總統宣布在保障國民健康的前提下，依據科學證據及國際標準開放美豬美牛，解決美方長期關切問題。臺灣除了持續推動法規與國際接軌，也與美國共享自由民主價值，籲請各界支持台美BTA。

不過，經長雖積極爭取簽署台美貿易協定，但美方主持人卻直言美國政府相當在意台美貿易逆差擴大一事，並視之為台美之間的貿易障礙。

對此，王美花回應表示，主因為台商回台投資，產品再銷往歐美市場，導致台美貿易逆差擴大，但我方亦加大對美農產品、天然氣及原油的採購力道，也相信台美深化供應鏈合作，可望緩解台美貿易逆差問題。