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躲地下爽開趴！200人防疫中「一氧化碳中毒」狼狽爬出　25人慘送醫

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▲挪威出現200人偷開趴，結果一氧化碳中毒。（圖／路透社）

▲挪威200人偷開趴，結果一氧化碳中毒。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

挪威警方日前在路上巡邏時，意外的遇到一群年輕人，從路邊的核子放射性落塵避難所（nuclear fallout bunker）中爬出求救，事後才發現，原來有接近200人違反了政府的封鎖命令，聚集到地下避難所狂歡，卻意外吸入一氧化碳，目前有25人因此住院。

根據外媒報導，這起事件發生在挪威的奧斯陸，當地的警方在巡邏的時候，意外遇上看起來需要幫助的年輕人，沒多久之後，又有其他人從位於地下的核子放射性落塵避難所中爬出，並且請人幫忙叫救護車，警方這時才發現，避難所裡面竟然有約200個人，違反政府的集會命令，聚集在一起開趴同歡。

這場聚會當中總共有25人因為一氧化碳中毒住院，7人失去知覺，5人狀況較為不樂觀，而在現場進行幫忙的警察據悉也受到了傷害；目前認為事件起因是由於場地的燈光和聲音系統，都是由便攜式發電機供電，發電機因運作而產生無色無味的一氧化碳，這些氣體填滿了地下空間，才會讓如此多人受到傷害。

報導中指出，目前警方正在追捕主辦者，並稱這場聚會是為了幫一個人過生日，但其中的危險性也要注意，有許多人在離開派對時受到一氧化碳的影響。一氧化碳是一種無色無味的氣體，是因為不完全燃燒所產生的，它會取代'紅血球細胞中的氧氣，進而損害人的主要器官。

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