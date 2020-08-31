低軌道衛星通訊6G服務進軍台灣　AERKOMM 遞件NCC申請



▲Telesat的低軌道衛星計劃。低軌道衛星6G(圖／AERKOMM Inc 提供)



記者陳世昌／台北報導



號稱比5G傳輸速度更快、不需要基地台、出國時也不用申請所謂漫游的低軌道衛星通訊（6G），正式來台扣關！國際航太通訊業者AERKOMM Inc.，日前已宣布選定台灣為亞太區研發及服務基地，並正式向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請電信事業登記，一旦核准通過，台灣消費者未來就可以享受俗稱6G的通訊服務。



全球低軌道衛星發展快速，著名的馬斯克SpaceX預計發射42,000顆（微型衛星）、加拿大的Telesat預計發射220顆（大型衛星）、貝佐斯的BlueOrigin預計發射3,236顆(小型衛星)。低軌衛星相較傳統地球同步軌道衛星(GEO)的70Mb，速度上提升14倍以上，達到5G及pre-6G的上網水準。建置費用上，傳統GEO需1億美元發射費用，低軌道僅需1000萬美元就能發射64顆，而每顆衛星頻寬是以往的17倍，扣除使用年限差異，單位頻寬成本只剩萬分之1.8，加上不受基地台和地形限制，衛星照得到的地方都能上網。





▲Telesat的低軌道衛星計劃。低軌道衛星6G(圖／AERKOMM Inc 提供)

目前擁有低軌道衛星6G網路服務的AERKOMM Inc.，是一家專業通訊公司，專精研發6G相關系統，並提供機上、郵輪、高鐵、車用、離島、深山、個人之娛樂系統及上網服務的公司，總部座落於加州矽谷。



AERKOMM自稱其為全球第一家推出同步相容於低軌道衛星 (LEO)及同步軌道衛星 (GEO)之pre-6G通訊系統，上網速度可輕易達到1.2Gbps以上，正式營運後挑戰2Gbps。AERKOMM Inc.與加拿大國營之世界第二大衛星公司Telesat合作提供Ka頻段及V頻段的低軌道衛星(LEO)全球通訊覆蓋。





▲SpaceX的Starlink計劃。低軌道衛星6G(圖／AERKOMM Inc 提供)



和SpaceX、亞馬遜等衛星網路Ku頻段供應商不同的是，AERKOMM就像是在大量蓋好的公路上，提供載客服務的客運公司。目前AERKOMM Inc.在台灣6G系統設備的供應鏈如元炬科研(3089.TWO)等。

AERKOMM表示，空中巴士（Airbus），歷經5年多的研發後於2020年7月28日與AERKOMM簽下6G正式商轉合約，目前首先會運用在飛機上。



▲空中巴士CEO Benoit Defforge(中)、AERKOMM CTO Jeffrey Wun(左)、和AERKOMM CEO Louis Giordimaina簽約合照。低軌道衛星6G(圖／AERKOMM Inc 提供)



空中巴士會建議所有向其購買飛機的航空公司以及已購買的航空公司升級加裝由AERKOMM Inc.研發之低軌道衛星(LEO)超高速通訊系統，也就是全球使用空巴的航班將率先進入6G通訊的時代。

現在飛機上的衛星網路系統，提供的上網服務，民眾普遍的印象是又貴、又慢、又常常斷線，基本上連要上臉書都很困難，而商務人士更是常因Email無法收發或公務無法連線而叫苦連天。





▲AERKOMM提供的低軌道衛星天線。低軌道衛星6G(圖／AERKOMM Inc 提供)

所以AERKOMM Inc.提供低軌道衛星6G通訊服務，將能滿足商務及個人在機艙上的各種應用，消費者在飛機上將從傳統電視轉移到網際網路上各個APP不同的應用，即時的數位媒體、多元的影音平台如Netflix、Youtube、社交平台如Facebook、Instagram、電商平台如Amazon，消費者在飛機上幾乎可以跟在地面上一樣方便。

請繼續往下閱讀...

低軌道衛星6G網路服務不只滿足飛機上的需求，還能解決偏遠地區沒有基地台和網速過慢的問題，直播阿拉斯加看極光、綠島朝日溫泉看日出、大峽谷國家公園眺望科羅拉多河谷，以後都會成為各大網紅直播的標準行程。從此以後，民眾出國再也不用申請漫游，到了中國大陸也不用擔心如何翻牆的問題了。

