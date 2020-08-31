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蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

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▲▼Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果今日拆股價。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果、特斯拉最近宣布分拆股票，自週一起，蘋果一股可換四股，特斯拉一股換五股，吸引不少投資人考慮購買。外媒《The Motley Fool》分析蘋果、特斯拉的股票跟產業前景，讓投資人參考是否該在這時進場。

蘋果自7月30日宣布股票分拆以來，股價已上漲30%；特斯拉自8月11日宣布股票分拆，股價已飆漲61%。拆股過後，這兩支股票價格將比上週便宜。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者林妤柔製圖）

▲蘋果、特斯拉分拆價格計算，點圖放大。價格單位：美元（圖／記者林妤柔製）

要注意的是，股票分拆並不保證股票一定比以往好，雖然可能更便宜，但每個拆分後的股票，也會稀釋原本的所有權。簡單說，蘋果公司一股拆四股，四股拆分後的股份合併在一起，才等於原本1股的所有權；特斯拉則為一股拆五股，拆分後需要五股股票合併，才擁有原本的所有權。

蘋果股票可以買嗎？

蘋果擁有2.1兆美元的市值，且iPhone產品表現持續良好。此外，蘋果的服務跟穿戴產品能讓股票持續增長。蘋果第三季財報比去年同期增長11%，EPS成長18%，突破全新6月季度記錄。

蘋果強大的現金流吸引不少投資者，過去12個月的自由現金流（或來自營運的現金減去資本支出）約為720億美元，部分證明蘋果的價值合理，但要注意，蘋果股價目前幾乎沒有安全邊際。蘋果憑著38倍的本益比，多年來每股收益增長率都是兩位數，與第三季類似水準。

但外媒《The Motley Fool》認為，儘管蘋果股票沒有被高估，以目前估價來看，似乎沒有買入的吸引力。

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▲特斯拉可說潛在市場巨大。（圖／達志影像／美聯社）

特斯拉股票可以買嗎？

特斯拉分拆前市值4130億美元，過去12個月的自由現金流僅為8億美元，本益比是1145。跟蘋果最大的差別在於電動車產業的前景。分析師預計，特斯拉的收入到2021年將增長38%，比特斯拉預計2020年的營收增長21%以上。

隨著特斯拉未來實行規模經濟並妥善營運，分析師預計，特斯拉利潤應該更高，調整後每股收益將從2019年的0.2美元，上升至2020年的8.72美元和2021年的15.65美元。

根據彭博社報導，特斯拉今年預計僅銷售50萬輛汽車，而所有汽車產業的全球電動車銷量預計將達到170萬輛左右；到2020年，包括所有類型的汽車在內銷量將達到7030萬輛，特斯拉可說潛在市場巨大。

股價飆漲使特斯拉的股價越來越難合理預估，為了維持此價位，特斯拉必須在5到10年內以每年約25%至35%的速度增加電動車的銷售量，且在自動駕駛領域、自主乘車共享網絡領域發揮領導作用。由於這些不確定性，投資者購買此價位的股票時，應謹慎行事。

如果電動車銷售量顯著減速，或管理階層對自動駕駛汽車、共乘計畫未成功，那特斯拉的股價就可能被高估。

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