　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

期交所第6屆鑽石獎頒獎典禮　共頒發44座獎座

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼期交所董事長吳自心。（圖／記者紀佳妘攝）

▲期交所董事長吳自心。（圖／記者紀佳妘攝）

記者余弦妙／台北報導

臺灣期貨交易今（31）日於台北國賓大飯店舉辦「第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，現場金管會主委黃天牧、證期局副局長蔡麗玲及期貨、證券、投信投顧、票券、壽險等公會理事長，以及現場包括各得獎金融機構首長在內，共150位貴賓出席。

期交所指出，第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有36家期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發44個獎座。

請繼續往下閱讀...

黃天牧指出，期貨市場在我國資本市場中扮演非常重要的角色，有300多項商品在進行交易，在國際間表現非常優秀。期交所近年來在推動夜盤交易、建置店頭衍生性商品集中結算、動態價格穩定措施、推出臺灣永續期貨等創新商品及多面向努力下，使臺灣期貨市場穩定成長，今年交易量可望再創新猷。

期交所董事長吳自心表示，期貨鑽石獎自104年首次舉辦以來，今年已邁入第6屆，本屆期貨鑽石獎針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業，設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎，另設有造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等，恭喜所有得獎機構，並期望能持續善用國內期貨及選擇權商品穩定投資組合績效。

另外，吳自心說，期交所未來將戮力推動商品多元及制度革新、擴大市場規模並增加法人參與，以打造更優質期貨交易環境，推動臺灣期貨市長穩健成長。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊嗯啊片」...下場曝
高雄少女失蹤...37歲駕駛被逮！見警察「吐6字」狂鬼打牆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

蘋果、特斯拉上演拆股蜜月行情？　盤前漲幅逾1%

科技部9/2將與捷克團會面！吳政忠證實：聚焦生醫、衛星航太交流

開拓大灣區商機！　渣打集團：林遠棟出任大灣區行政總裁

期交所第6屆鑽石獎頒獎典禮　共頒發44座獎座

影／一年賺三桶金！23歲新鮮人靠「10萬本金」財富自由　曝進場指標

康和證首度獲頒期貨鑽石獎！持續深耕金融科技

交往前出手闊綽！她怨「追到手就AA制」沒擔當　網酸：找炮友吧

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.526元

鹽酥雞點200元！　網曝生活「奢侈夢」：根本財富自由

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

蘋果、特斯拉上演拆股蜜月行情？　盤前漲幅逾1%

科技部9/2將與捷克團會面！吳政忠證實：聚焦生醫、衛星航太交流

開拓大灣區商機！　渣打集團：林遠棟出任大灣區行政總裁

期交所第6屆鑽石獎頒獎典禮　共頒發44座獎座

影／一年賺三桶金！23歲新鮮人靠「10萬本金」財富自由　曝進場指標

康和證首度獲頒期貨鑽石獎！持續深耕金融科技

交往前出手闊綽！她怨「追到手就AA制」沒擔當　網酸：找炮友吧

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.526元

鹽酥雞點200元！　網曝生活「奢侈夢」：根本財富自由

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

UNIQLO X Jil Sander放話回歸！先來入手法式「INES」系列解解渴

余苑綺直腸癌復發…5個月開刀3次　「七夕曬女」網淚：最勇敢媽媽

包偉銘子開車撞5機車！婦拒和解嗆：法律教訓　求償1500萬結果曝

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

新冠疫苗需2劑才有足夠抗體　專家：將成為史上最艱鉅接種計劃

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

《半澤直樹》再創升級版金句！「撒、撒、撒」「Death」魔性洗腦

安倍晉三飽受「潰瘍性大腸炎」之苦　醫曝「臨床症狀」：病因仍不明

蘋果、特斯拉上演拆股蜜月行情？　盤前漲幅逾1%

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

財經熱門新聞

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

買到西曬房「邊住邊改造」！　達人夫妻把「烤箱」變適居好房

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

新手投資起手式　6檔基金5年翻倍

雞腿35元！阿婆殺價失敗嫌貴　網反求地點

壽司郎拉麵才120元！常客反推這6樣

要有房才願意嫁女兒！內行人曝內幕

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

王文祥挺過癌症、14年官司纏身　王雪紅3姊妹一同出席力挺弟弟

穩拿Offer！前輩曝面試「3訣竅5提問」

王文祥：王文洋爭產訴訟不影響我回台塑　 遺產「該我的就是我的」

更多熱門

相關新聞

金融業上半年賺3376億　銀行成唯一衰退者

金融業上半年賺3376億　銀行成唯一衰退者

金管會今（26）日公布金融業獲利表現，銀行業、證券期貨業、保險業累計今年上半年稅前盈餘達3,376.59億元，較去年同期減少2.4%，其中銀行業受到金融資產評價縮減，獲利衰退逾1成，也是金融三業中唯一呈現衰退者。

黃金反彈2.5%！　分析師曝重站上「1950美元關卡」2原因

黃金反彈2.5%！　分析師曝重站上「1950美元關卡」2原因

黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來至少3000美元」

黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來至少3000美元」

黃金利多藏變數！專家曝「2重大事件」恐改變金價走向

黃金利多藏變數！專家曝「2重大事件」恐改變金價走向

黃金今年飆漲逾35%！　基金經理人：金價破4000美元「並非不可能」

黃金今年飆漲逾35%！　基金經理人：金價破4000美元「並非不可能」

關鍵字：

期交所期貨商品

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面