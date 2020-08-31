黨內第二大「麻生派系」支持菅義偉！傳河野太郎「知難而退」

▲日本防衛大臣河野太郎（左）、官房長官菅義偉（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三28日閃電請辭，目前自民黨內部各派系紛紛開始討論推派人選出馬新任黨魁選舉。官房長官菅義偉29日與負責統籌自民黨黨魁選舉的幹事長二階俊博會談，同時表態將角逐黨魁一職，當場就獲得二階的支持。由副首相麻生太郎所帶領的自民黨第二大派系「麻生派」也在31日表態支持菅義偉。

綜合日媒報導，自民黨幹部30日透露，長期在旁輔佐首相安倍晉三的官房長官菅義偉，29日在與自民黨幹事長二階俊博舉行閉門會議時，主動表示將出馬黨魁選舉，當場獲得二階支持。消息傳出後，就有外界分析，獲得二階力挺的菅義偉，可以說是最有勝算。

由副首相麻生太郎帶領的自民黨「麻生派」也在31日公開表明，將全力支持菅義偉。獲得兩大派系的支持，菅義偉能夠當選黨魁的機會可以說是越來越大。如今更傳出，原本有意要參選黨魁之爭的防衛大臣河野太郎，見菅義偉的支持越來越大，已決定放棄參選此次黨魁選舉，不過河野方尚未證實此消息。

另一方面，作為前首相之子的環境大臣小泉進次郎，日前被問到是否參選時則爽快表示，「沒有意願。」當時他曾說，「如果河野防衛大臣（河野太郎）出馬，我願意好好支持他。在加深防衛省與環境省合作的過程中，我深深地感受到，唯有一起努力，才能跨越各省廳與永田町（首相官邸的代稱）壁壘，完成改革。」